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У Бердянську злочинець підірвав гранатою трьох поліцейських

Понеділок, 22 січня 2018, 10:27
У Бердянську злочинець підірвав гранатою трьох поліцейських

У Бердянську Запорізької області троє працівників поліції отримали тяжкі поранення від гранати, підірваної злочинцем, якого вони шукали. Сам підривник загинув.

Про це повідомляє у Facebook голова Національної поліції Сергій Князєв.

За його словами, в понеділок після 9 години ранку в курортному місті Бердянськ троє працівників карного розшуку проводили оперативно-розшукові заходи "щодо криміногенного елементу".

"Під час відпрацювання адреси зловмисник застосував гранату і загинув. В результаті вибуху троє поліцейських отримали тяжкі осколкові поранення. Медики борються за їхнє життя", - пише очільник правоохоронного органу.

Інших подробиць він не повідомив.

 
Фото з місця події

Українська правда

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Теми: Запоріжжянадзвичайна подіяжертви
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