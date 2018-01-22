У Бердянську злочинець підірвав гранатою трьох поліцейських
Понеділок, 22 січня 2018, 10:27
У Бердянську Запорізької області троє працівників поліції отримали тяжкі поранення від гранати, підірваної злочинцем, якого вони шукали. Сам підривник загинув.
Про це повідомляє у Facebook голова Національної поліції Сергій Князєв.
За його словами, в понеділок після 9 години ранку в курортному місті Бердянськ троє працівників карного розшуку проводили оперативно-розшукові заходи "щодо криміногенного елементу".
"Під час відпрацювання адреси зловмисник застосував гранату і загинув. В результаті вибуху троє поліцейських отримали тяжкі осколкові поранення. Медики борються за їхнє життя", - пише очільник правоохоронного органу.
Інших подробиць він не повідомив.
Українська правда