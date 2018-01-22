В Бердянске преступник подорвал гранатой трех полицейских

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Понедельник, 22 января 2018, 11:27

В Бердянске Запорожской области трое сотрудников полиции получили тяжелые ранения от гранаты, взорванной преступником, которого они искали. Сам злоумышленник погиб.

Об этом сообщает в Facebook начальник Национальной полиции Сергей Князев.

По его словам, в понедельник после 9 утра в курортном городе Бердянск трое работников уголовного розыска проводили оперативно-розыскные мероприятия "в отношении криминогенного элемента".

"Во время отработки адреса злоумышленник применил гранату и погиб. В результате взрыва трое полицейских получили тяжелые осколочные ранения. Медики борются за их жизни", - пишет глава правоохранительного органа.

Других деталей он не раскрыл.

 
Фото с места происшествия

Украинская правда
Темы: Запорожье чрезвычайное происшествие жертвы
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