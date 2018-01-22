У Криму судять члена меджлісу Феодосії за коментар у соцмережі

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Понеділок, 22 січня 2018, 12:35

В анексованому Криму 22 січня продовжується судовий процес у справі кримськотатарського активіста Сулеймана Кадирова, якого окупаційна російська влада звинуватила у "сепаратизмі".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що судове засідання проходить у  Феодосійському міському суді.

Кадирова звинуватили у "закликах до порушення територіальної цілісності Росії" за коментар у Facebook: "Крим – це Україна, завжди є і буде".

Також повідомляється, що на минулому засіданні суду, яке відбулося 20 грудня 2017 року,  адвокати заявили про фальсифікації слідства.

Раніше повідомлялося, що у Криму в будинку члена феодосійського регіонального меджлісу Сулеймана Кадирова вранці 5 жовтня 2016 року ФСБ Росії провела обшук.

Пізніше проти нього порушили кримінальну справу.

У квітні 2017 року російська служба з фінансового моніторингу внесла Кадирова до переліку екстремістів і терористів. Йому закидають підтримку кримськотатарського батальйону "Аскер ".

Як відомо, після анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, кримськотатарських активістів і членів Меджлісу.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуваннями громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск на них.

Також МЗС звернувся до міжнародного співтовариства, щоб ті застосували всі можливі види правового і політичного тиску на Росію з метою припинення нею тоталітарних методів придушення прав людини і свободи слова, а також звільнення всіх українських політв'язнів і заручників.

Теми: Крим анексія Росія суд
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