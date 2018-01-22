Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Криму судять члена меджлісу Феодосії за коментар у соцмережі

Понеділок, 22 січня 2018, 11:35

В анексованому Криму 22 січня продовжується судовий процес у справі кримськотатарського активіста Сулеймана Кадирова, якого окупаційна російська влада звинуватила у "сепаратизмі".

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Зазначається, що судове засідання проходить у  Феодосійському міському суді.

Кадирова звинуватили у "закликах до порушення територіальної цілісності Росії" за коментар у Facebook: "Крим – це Україна, завжди є і буде".

Також повідомляється, що на минулому засіданні суду, яке відбулося 20 грудня 2017 року,  адвокати заявили про фальсифікації слідства.

Раніше повідомлялося, що у Криму в будинку члена феодосійського регіонального меджлісу Сулеймана Кадирова вранці 5 жовтня 2016 року ФСБ Росії провела обшук.

Пізніше проти нього порушили кримінальну справу.

У квітні 2017 року російська служба з фінансового моніторингу внесла Кадирова до переліку екстремістів і терористів. Йому закидають підтримку кримськотатарського батальйону "Аскер ".

Як відомо, після анексії в Криму почастішали масові обшуки у незалежних журналістів, кримськотатарських активістів і членів Меджлісу.

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість переслідуваннями громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск на них.

Також МЗС звернувся до міжнародного співтовариства, щоб ті застосували всі можливі види правового і політичного тиску на Росію з метою припинення нею тоталітарних методів придушення прав людини і свободи слова, а також звільнення всіх українських політв'язнів і заручників.

"Українська правда" в Threads

Теми: КриманексіяРосіясуд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
Крим
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Шойгу готовий завозити відпочивальників в окупований Крим десантними кораблями
Останні новини
12:11
Збій "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
12:11
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
12:06
Блокування кордону: Єврокомісія закликала відкрити решту пунктів пропуску
12:00
Данілов: Те, що Україна 2 роки протистоїть Росії − уже перемога
11:46
Росіяни атакували Куп’янськ з артилерії, один загиблий – ОВА
11:40
В Австралії помер кит, який застряг на мілині
11:39
Збій у мережі "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
11:15
Голова райсуду Вінниччини отримав 7 років за хабар у понад 4 тисячі доларів
11:15
Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times
11:12
США допоможуть Україні створити сили для відсічі Росії – Остін
Усі новини...
Реклама: