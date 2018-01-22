Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У РФ кажуть, що в обхід санкцій поставили до Криму німецькі генератори

Понеділок, 22 січня 2018, 12:32
У РФ кажуть, що в обхід санкцій поставили до Криму німецькі генератори
blurbrain.com

Кримський суднобудівний завод "Залив", який через санкції не зміг купити обладнання фінської Wärtsilä, отримав генератори німецького концерну MAN.

Про це пише російське видання РБК з посиланням на "джерело, знайоме з матеріалами Мінтрансу, що є замовником судна, на який встановлюють генератори", а також "на партнера декількох російських суднобудівних компаній".

"Через відмову фінської компанії Wärtsilä поставляти дизельні генератори на Керченську судноверф "Залив" для будівництва аварійно-рятувального судна вартістю 2,79 млрд рублів їх довелося замінити на генератори німецької компанії MAN", - йдеться в повідомленні.

Видання пише, що також взяло коментар у представника MAN Diesel & Turbo - підрозділу MAN, що займається виробництвом морського обладнання, і той заявив, що компанії не відомо про використання генераторів на верфі "Залив".

"Ми не беремо і не брали участі в жодних поточних або нещодавніх проектах з заводом "Залив", - цитує РБК слова представника.

Повідомляється, що він також заперечує будь-які поставки генераторів MAN на "Залив" протягом останніх 10 років.

Крім того, пише російське видання, представник німецького концерну заявив, що "чинні санкції забороняють поставляти генератори кримським компаніям або використовувати їх у Криму, і концерн строго дотримується цих вказівок".

"Представник MAN допустив, що "Залив" міг використовувати обладнання, яке було вироблено для інших судів, але MAN не може це контролювати і знати про це", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, Росія поставила на окупований півострів чотири турбіни Siemens, які призначалися для проекту на Тамані. Турбіни Росія планує використати для нових кримських ТЕС.

Згодом Siemens заявив про наміри судитися, вимагаючи від росіян вивезення турбін із Криму.

Крім того, концерн Siemens оголосив, що у зв’язку із незаконною доставкою його турбін в окупований Крим призупинить поставки енергообладнання російським компаніям.

Детальніше читайте у "Точка неповернення від Siemens: як Україні реагувати на порушення санкцій ЄС".

"Українська правда" у Threads

Теми: санкціїРосіяКримНімеччинаскандал
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
санкції
Санкції з часом ще сильніше вдарять по Росії – ЄС
Британія накладатиме санкції на Іран за військову допомогу Росії
Зеленський ввів санкції проти компаній Фрідмана та його партнерів
Останні новини
12:11
Збій "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
12:11
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
12:06
Блокування кордону: Єврокомісія закликала відкрити решту пунктів пропуску
12:00
Данілов: Те, що Україна 2 роки протистоїть Росії − уже перемога
11:46
Росіяни атакували Куп’янськ з артилерії, один загиблий – ОВА
11:40
В Австралії помер кит, який застряг на мілині
11:39
Збій у мережі "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
11:15
Голова райсуду Вінниччини отримав 7 років за хабар у понад 4 тисячі доларів
11:15
Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times
11:12
США допоможуть Україні створити сили для відсічі Росії – Остін
Усі новини...
Реклама: