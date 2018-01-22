У РФ кажуть, що в обхід санкцій поставили до Криму німецькі генератори

Кримський суднобудівний завод "Залив", який через санкції не зміг купити обладнання фінської Wärtsilä, отримав генератори німецького концерну MAN.

Про це пише російське видання РБК з посиланням на "джерело, знайоме з матеріалами Мінтрансу, що є замовником судна, на який встановлюють генератори", а також "на партнера декількох російських суднобудівних компаній".

"Через відмову фінської компанії Wärtsilä поставляти дизельні генератори на Керченську судноверф "Залив" для будівництва аварійно-рятувального судна вартістю 2,79 млрд рублів їх довелося замінити на генератори німецької компанії MAN", - йдеться в повідомленні.

Видання пише, що також взяло коментар у представника MAN Diesel & Turbo - підрозділу MAN, що займається виробництвом морського обладнання, і той заявив, що компанії не відомо про використання генераторів на верфі "Залив".

"Ми не беремо і не брали участі в жодних поточних або нещодавніх проектах з заводом "Залив", - цитує РБК слова представника.

Повідомляється, що він також заперечує будь-які поставки генераторів MAN на "Залив" протягом останніх 10 років.

Крім того, пише російське видання, представник німецького концерну заявив, що "чинні санкції забороняють поставляти генератори кримським компаніям або використовувати їх у Криму, і концерн строго дотримується цих вказівок".

"Представник MAN допустив, що "Залив" міг використовувати обладнання, яке було вироблено для інших судів, але MAN не може це контролювати і знати про це", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, Росія поставила на окупований півострів чотири турбіни Siemens, які призначалися для проекту на Тамані. Турбіни Росія планує використати для нових кримських ТЕС.

Згодом Siemens заявив про наміри судитися, вимагаючи від росіян вивезення турбін із Криму.

Крім того, концерн Siemens оголосив, що у зв’язку із незаконною доставкою його турбін в окупований Крим призупинить поставки енергообладнання російським компаніям.

Детальніше читайте у "Точка неповернення від Siemens: як Україні реагувати на порушення санкцій ЄС".