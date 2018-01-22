Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В РФ говорят, что в обход санкций поставили в Крым немецкие генераторы

Понедельник, 22 января 2018, 12:32
В РФ говорят, что в обход санкций поставили в Крым немецкие генераторы
blurbrain.com

Крымский судостроительный завод "Залив", который из-за санкций не смог купить оборудование финской Wärtsilä, получил генераторы немецкого концерна MAN.

Об этом пишет российское издание РБК со ссылкой на "источник, знакомый с материалами Минтранса, являющегося заказчиком судна, на который устанавливают генераторы", а также "на партнера нескольких российских судостроительных компаний".

"Из-за отказа финской компании Wärtsilä поставлять дизельные генераторы на керченскую судоверфь "Залив" для строительства аварийно-спасательного судна стоимостью 2,79 млрд рублей их пришлось заменить на генераторы немецкой компании MAN", - говорится в сообщении.

Издание пишет, что также взяло комментарий у представителя MAN Diesel & Turbo - подразделения MAN, занимающегося производством морского оборудования,и тот заявил, что компании не известно об использовании генераторов на верфи "Залив".

"Мы не участвуем и не участвовали в каких-либо текущих или недавних проектах с заводом "Залив", — цитирует РБК слова представителя.

Сообщается, что он отрицает также какие-либо поставки генераторов MAN на "Залив" в течение последних 10 лет.

Кроме того, пишет российское издание, представитель немецкого концерна заявил, что "действующие санкции запрещают поставлять генераторы крымским компаниям или использовать их в Крыму, и концерн строго следует этим указаниям".

"Представитель MAN допустил, что "Залив" мог использовать оборудование, которое было произведено для других судов, но MAN не может это контролировать и знать об этом", - говорится в сообщении.

Как известно, Россия поставила на оккупированный полуостров четыре турбины Siemens, которые предназначались для проекта на Тамани. Турбины Россия планирует использовать для новых крымских ТЭС.

Впоследствии Siemens заявил о намерениях судиться, требуя от россиян вывоза турбин из Крыма.

Кроме того, концерн Siemens объявил, что в связи с незаконной доставкой его турбин в оккупированный Крым приостановит поставки энергооборудования российским компаниям.

Подробнее читайте в "Точка невозврата от Siemens: как Украине реагировать на нарушение санкций ЕС".

"Украинская правда" в Threads

Темы: санкцииРосcияКрымГерманияскандал
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
санкции
Санкции со временем еще сильнее ударят по России – ЕС
Британия будет накладывать санкции на Иран за военную помощь России
Зеленский ввел санкции против компаний Фридмана и его партнеров
Последние новости
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
20:08
Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила бюджет на 3,3 млрд
Все новости...
Реклама: