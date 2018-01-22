В РФ говорят, что в обход санкций поставили в Крым немецкие генераторы

Крымский судостроительный завод "Залив", который из-за санкций не смог купить оборудование финской Wärtsilä, получил генераторы немецкого концерна MAN.

Об этом пишет российское издание РБК со ссылкой на "источник, знакомый с материалами Минтранса, являющегося заказчиком судна, на который устанавливают генераторы", а также "на партнера нескольких российских судостроительных компаний".

"Из-за отказа финской компании Wärtsilä поставлять дизельные генераторы на керченскую судоверфь "Залив" для строительства аварийно-спасательного судна стоимостью 2,79 млрд рублей их пришлось заменить на генераторы немецкой компании MAN", - говорится в сообщении.

Издание пишет, что также взяло комментарий у представителя MAN Diesel & Turbo - подразделения MAN, занимающегося производством морского оборудования,и тот заявил, что компании не известно об использовании генераторов на верфи "Залив".

"Мы не участвуем и не участвовали в каких-либо текущих или недавних проектах с заводом "Залив", — цитирует РБК слова представителя.

Сообщается, что он отрицает также какие-либо поставки генераторов MAN на "Залив" в течение последних 10 лет.

Кроме того, пишет российское издание, представитель немецкого концерна заявил, что "действующие санкции запрещают поставлять генераторы крымским компаниям или использовать их в Крыму, и концерн строго следует этим указаниям".

"Представитель MAN допустил, что "Залив" мог использовать оборудование, которое было произведено для других судов, но MAN не может это контролировать и знать об этом", - говорится в сообщении.

Как известно, Россия поставила на оккупированный полуостров четыре турбины Siemens, которые предназначались для проекта на Тамани. Турбины Россия планирует использовать для новых крымских ТЭС.

Впоследствии Siemens заявил о намерениях судиться, требуя от россиян вывоза турбин из Крыма.

Кроме того, концерн Siemens объявил, что в связи с незаконной доставкой его турбин в оккупированный Крым приостановит поставки энергооборудования российским компаниям.

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