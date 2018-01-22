Ар’єва обрали віце-президентом ПАРЄ на 2018 рік

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Понеділок, 22 січня 2018, 15:02

Голова української делегації в ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар’єв обраний віце-президентом асамблеї.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Заступники голови ПАРЄ обираються за квотами національних делегацій (співголовуючі країни змінюються за ротацією), цього року Україна подала Ар’єва на цю посаду.

Квоти двох делегацій - російської та італійської - залишилися вакантними.

Минулого року обов’язки віце-президента ПАРЄ від України виконував Георгій Логвинський. Зокрема, він вів частину засідання у період, коли через недовіру депутатів до Педро Аграмунта ПАРЄ тимчасово залишилася без президента.

Як повідомляла ЄП, у понеділок президентом ПАРЄ обрали італійця-соціаліста Мікеле Ніколетті.

Теми: ПАРЄ
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