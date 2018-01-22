Арьева избрали вице-президентом ПАСЕ на 2018 год
Председатель украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев избран вице-президентом ассамблеи.
Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".
Заместители председателя ПАСЕ избираются по квотам национальных делегаций (сопредседатели страны меняются по ротации), в этом году Украина подала Арьева на эту должность.
Квоты двух делегаций - российской и итальянской - остались вакантными.
В прошлом году обязанности вице-президента ПАСЕ от Украины выполнял Георгий Логвинский. В частности, он вел часть заседания в период, когда из-за недоверия депутатов к Педро Аграмунта ПАСЕ временно осталась без президента.
Как сообщала ЕП, в понедельник президентом ПАСЕ выбрали итальянца-социалиста Микеле Николетти.