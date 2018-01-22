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Арьева избрали вице-президентом ПАСЕ на 2018 год

Понедельник, 22 января 2018, 14:02
Арьева избрали вице-президентом ПАСЕ на 2018 год

Председатель украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев избран вице-президентом ассамблеи.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Заместители председателя ПАСЕ избираются по квотам национальных делегаций (сопредседатели страны меняются по ротации), в этом году Украина подала Арьева на эту должность.

Квоты двух делегаций - российской и итальянской - остались вакантными.

В прошлом году обязанности вице-президента ПАСЕ от Украины выполнял Георгий Логвинский. В частности, он вел часть заседания в период, когда из-за недоверия депутатов к Педро Аграмунта ПАСЕ временно осталась без президента.

Как сообщала ЕП, в понедельник президентом ПАСЕ выбрали итальянца-социалиста Микеле Николетти.

Украинская правда
Темы: ПАСЕ
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