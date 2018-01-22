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Генсек Ради Європи хоче зняти з Росії санкції в ПАРЄ до 2019 року

Понеділок, 22 січня 2018, 15:36
Генсек Ради Європи хоче зняти з Росії санкції в ПАРЄ до 2019 року

Генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд наполягає, що Росія має повернутися до роботи в ПАРЄ до саміту організації, який запланований у наступному році.

Про це він заявив на засіданні ПАРЄ у Страсбурзі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

На його думку це має відбутися через зміну правил асамблеї до такого рівня, щоби "повернути на борт" всі країни-члени організації.

"Гармонізація правил організації – це частина нашої роботи... Досягнення цього було би найкращим шляхом відзначити 70 років заснування організації", - заявив він.

Як повідомлялося, гармонізація, про яку йдеться, означає зняття з російської делегації санкцій, які були накладені на росіян через анексію Криму, а згодом – через агресію проти Донбасу. Через очевидність продовження цих санкції Росія у останні роки не подає списки своїх депутатів для участі у роботі ПАРЄ. В Москві наполягають, що умовою їх повернення має бути ліквідація інструменту санкцій в ПАРЄ.

На думку Ягланда повернення Росії означатиме відновлення захисту органів РЄ на території "всіх 47 країн-членів".

"Європа не має бути поділена знову. Новий поділ шкодитиме всім", - впевнений він.

"Європейська правда"

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Теми: санкціїЄвропа
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