Генсек Совета Европы хочет снять с России санкции в ПАСЕ до 2019 года

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Понедельник, 22 января 2018, 16:36

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд настаивает, что Россия должна вернуться к работе в ПАСЕ до саммита организации, который запланирован в следующем году.

Об этом он заявил на заседании ПАСЕ в Страсбурге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

По его мнению, это должно произойти через изменение правил ассамблеи до такого уровня, чтобы "вернуть на борт все страны-члены организации".

"Гармонизация правил организации - это часть нашей работы... достижение этой цели было бы лучшим способом отметить 70 лет основания организации", - заявил он.

Как сообщалось, гармонизация, о которой идет речь, означает снятие с российской делегации санкций, которые были наложены на россиян за аннексию Крыма, а затем – за агрессию на Донбассе.

Из-за очевидности продления этих санкций Россия в последние годы не подает списки своих депутатов для участия в работе ПАСЕ. В Москве настаивают, что условием их возврата должна быть ликвидация инструмента санкций в ПАСЕ.

По мнению Ягланда, возвращение России будет означать восстановление защиты органов СЕ на территории "всех 47 стран-членов".

"Европа не должна быть разделена снова. Новый раздел будет вредить всем", - уверен он.

Ранее сообщалось, что новоизбранный председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти настаивает на продолжении диалога с российским парламентом.

Напомним, россияне хотят вернуться в ПАСЕ путем изменения в регламент.

Бюро ПАСЕ создало специальную группу, которая займется вопросом представления России в обоих уставных органах Совета Европы, то есть возвращением представителей РФ в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы.

"Европейская правда"

Темы: санкции Европа
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