Волкер приїде до Києва і на Донбас перед переговорами із Сурковим

Спецпредставник США з питань України Курт Волкер збирається відвідати Україну цього тижня.

Про це він підтвердив "Голосу Америки".

"Для того, щоб ознайомитись з ситуацією в регіоні, Волкер в середу 24 січня поїде на cхід України, а вже 25 січня проведе зустрічі з українськими посадовцями в Києві", - йдеться у повідомленні.

На наступний день, 26 січня, Волкер планує зустрітись з помічником президента Росії Владиславом Сурковим у Дубаї.

Зазначається, що під час переговорів сторони говоритимуть про стан конфлікту на cході України, перспективи введення та можливий формат миротворчої місії.

Водночас Волкер заявив, що минула зустріч із Сурковим 13 листопада у Белграді була "кроком назад". За його словами, Кремль не був готовий до сприйняття ідеї про введення повноцінної миротворчої місії ООН на Донбасі.

"Це була приязна зустріч і позитивна дискусія, але це був крок назад. Ми побачимо, що буде на нашій наступній зустрічі", - заявляв Волкер у листопаді після зустрічі.

Як відомо, 21 серпня 2017 року Волкер і Сурков провели першу зустріч у Мінську. Згодом сторони повідомили, що зустріч мала "ознайомлювальний" характер: відбувалася за зачиненими дверима і тривала близько трьох годин.

Друга зустріч відбулася 7 жовтня в Сербії. Волкер і Сурков поговорили про перемир'я на Донбасі.

Волкер вважає, що у миротворчій місії не повинно бути представників Росії.