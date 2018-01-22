Волкер приедет в Киев и на Донбасс перед переговорами с Сурковым

Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер собирается посетить Украину на этой неделе.

Об этом он подтвердил "Голосу Америки".

"Для того, чтобы ознакомиться с ситуацией в регионе, Волкер в среду 24 января поедет на восток Украины, а уже 25 января проведет встречи с украинскими должностными лицами в Киеве", - говорится в сообщении.

На следующий день, 26 января, Волкер планирует встретиться с помощником президента России Владиславом Сурковым в Дубае.

Отмечается, что в ходе переговоров стороны будут говорить о состоянии конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии.

В то же время Волкер заявил, что прошедшая встреча с Сурковым 13 ноября в Белграде была "шагом назад". По его словам, Кремль не был готов к восприятию идеи о введении полноценной миротворческой миссии ООН на Донбассе.

"Это была приятная встреча и положительная дискуссия, но это был шаг назад. Мы увидим, что будет на нашей следующей встрече", - заявлял Волкер в ноябре после встречи.

Как известно, 21 августа 2017 года Волкер и Сурков провели первую встречу в Минске. Позже стороны сообщили, что встреча носила скорее "ознакомительный" характер: проходила за закрытыми дверями и длилась около трех часов.

Вторая встреча прошла 7 октября в Сербии. Волкер и Сурков поговорили о перемирии на Донбассе.

Волкер считает, что в миротворческой миссии не должно быть представителей России.