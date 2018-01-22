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Бойовики 6 разів обстріляли бійців ЗСУ, є загиблий

Понеділок, 22 січня 2018, 17:55
Бойовики 6 разів обстріляли бійців ЗСУ, є загиблий

Бойовики продовжують обстрілювати позиції Збройних сил України, зокрема із озброєння, яке вони повинні були відвести від лінії розмежування. Внаслідок мінометних обстрілів загинув 1 військовослужбовець ЗСУ.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18.00 22 січня 2018 року.

"На Луганському напрямку ворог, посеред ночі, порушив режим припинення вогню неподалік Троїцького, де вів вогонь зі 120-мм мінометів. На Світлодарській дузі противник активізувався у ранковий час", - йдеться у повідомленні.

Крім того, впродовж дня з різних напрямків та з невеликими перервами бойовики обстрілювали опорні пункти сил АТО з гранатометів та із 120-ти і 82-мм мінометів у районі населеного пункту Луганське.

"На Донецькому напрямку незаконні збройні формування застосували міномети калібру 82-мм по оборонцях Новотроїцького", - зазначають у штабі.

Загалом, від початку доби, агресор здійснив 6 прицільних обстрілів українських позицій.

Теми: ДонбасАТОвійнаРосія
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