Боевики 6 раз обстреляли бойцов ВСУ, есть погибший

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Понедельник, 22 января 2018, 18:55

Боевики продолжают обстреливать позиции Вооруженных сил Украины, в частности из вооружения, которое они должны были отвести от линии разграничения. Вследствие минометных обстрелов погиб 1 военнослужащий ВСУ.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 22 января 2018.

"На Луганском направлении враг, посреди ночи, нарушил режим прекращения огня недалеко Троицкого, где вел огонь из 120-мм минометов. На Светлодарской дуге противник активизировался в утреннее время", - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение дня по различным направлениям и с небольшими перерывами боевики обстреливали опорные пункты сил АТО из гранатометов и из 120-ти и 82-мм минометов в районе населенного пункта Луганское.

"На Донецком направлении незаконные вооруженные формирования применили минометы калибра 82-мм по защитникам Новотроицкого", - отмечают в штабе.

В общем, с начала суток, агрессор совершил 6 прицельных обстрелов украинских позиций.

Темы: Донбасс АТО война Росcия
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