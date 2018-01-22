Фіктивний банкір Курченка отримав умовний термін за розорення "Брокбізнесбанку" - ЗМІ

Колишній топ-менеджер "Брокбізнесбанку" Юрій Виноград, який визнав вину у сприянні виведенню з банку понад 1,4 млрд гривень, засуджений до 5 років позбавлення волі умовно. Також його зобов'язали сплатити 5 тисяч гривень штрафу.

Про це свідчить вирок Подільського райсуду Києва від 9 січня цього року, передають "Наші гроші".

Повідомляється, що суд затвердив угоду Винограда із заступником генпрокурора Юрієм Столярчуком про визнання вини.

Виноград, який з 20 січня по 27 лютого 2014 року обіймав посаду заступника директора департаменту інвестиційної діяльності ПАТ "Брокбізнесбанк", визнав провину в участі у злочинній організації екс-президента Віктора Януковича, заволодінні чужим майном та приховуванні важливих документів.

За даними слідства, він брав безпосередню участь у незаконному виведенні 1,44 млрд грн з "Брокбізнесбанку" у січні 2014 року шляхом видачі кредитів фіктивним фірмам, підконтрольним Курченку.

У січні 2014 року Виноград за грошову винагороду $1-2 тис був задіяний співробітниками юридичного департаменту "СЄПЕК" до участі у злочинній організації.

До того як отримати посаду топ-менеджера у "Брокбізнесбанку", Виноград працював комірником, менеджером і торговим представником. Його загальний трудовий стаж не перевищує шести років, економічної освіти він не отримував.

20 січня 2014 року наказом виконувача обов’язків голови правління до штатного розпису "Брокбізнесбанку" було введено посаду заступника директора Департаменту інвестиційної діяльності, на яку з того ж дня було призначено Винограда.

23 січня 2014 року Винограду передали повноваження приймати одноосібні рішення про можливість придбання та відчуження майна, проведення активних і пасивних операцій банку.

Слідство вважає, що це рішення було незаконним, так як зазначені рішення мають приймати колегіальні органи і профільні структурні підрозділи банку. Передачу повноважень Винограду забезпечили вищі посадові особи "Брокбізнесбанку", підробивши офіційні документи.

30 січня 2014 року Виноград незаконно уклав кредитні договори з фіктивними фірмами. Того ж дня, а також 7 лютого на рахунки цих фірм було перераховано кошти, загальна сума яких склала 14,29 млрд гривень.

Зараз "Брокбізнесбанку" не повернуті 1,44 млрд гривень, надані в якості кредитів ТОВ "Фешн Мобайл", ТОВ "Укркомерцпостач", ТОВ "Юрай". Втрату активів банку підтвердила судово-економічна експертиза.

За даними слідства, Виноград навмисне виніс з офісу банку пакет особливо важливих документів, місцезнаходження яких так і не було встановлено.

Серед вкрадених документів – оригінали протоколів засідань банку, оригінали договорів купівлі-продажу цінних паперів з Державною іпотечною установою та "Укргазбанком", оригінали господарських договорів, оригінали договорів прямого репо з державними облігаціями України від 12 лютого 2014 року та інші.

У вироку зазначено, що Виноград дав свідчення проти членів злочинної організації і допоміг встановити обставини виведення 1,44 млрд гривень з "Брокбізнесбанку" та інших злочинів групи.

Як відомо, до введення тимчасової адміністрації "Брокбізнесбанк" контролювався бізнесменом Сергієм Курченко.

У червні 2014 року Нацбанк ухвалив рішення ліквідувати неплатоспроможний "Брокбізнесбанк".