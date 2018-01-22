Фиктивный банкир Курченко получил условный срок за разорение "Брокбизнесбанка" - СМИ

Бывший топ-менеджер "Брокбизнесбанка" Юрий Виноград, который признал вину в содействии выведению из банка более 1,4 млрд гривен, приговорен к 5 годам лишения свободы условно. Также его обязали уплатить 5 тысяч гривен штрафа.

Соответствующий приговор вынес Подольский суд Киева 9 января, передают "Наші гроші".

Сообщается, что суд закрепил соглашение Винограда с заместителем генпрокурора Юрием Столярчук о признании вины.

Виноград, который с 20 января по 27 февраля 2014 года занимал должность заместителя директора департамента инвестиционной деятельности ПАО "Брокбизнесбанк", признал вину в участии в преступной организации экс-президента Виктора Януковича, завладении чужим имуществом и сокрытии важных документов.

По данным следствия, он принимал непосредственное участие в незаконном выводе 1,44 млрд грн с "Брокбизнесбанка" в января 2014 года путем выдачи кредитов фиктивным фирмам, подконтрольным Курченко.

В января 2014 года Виноград за денежное вознаграждение $1-2 тыс. был задействован сотрудниками юридического департамента "ВЭТЭК" к участию в преступной организации.

До того как получить должность топ-менеджера в "Брокбизнесбанке", Виноград работал кладовщиком, менеджером и продавца. Его общий трудовой стаж не превышает шести лет, экономического образования он не получал.

20 января 2014 года приказом исполняющего обязанности главы правления в штатное расписание "Брокбизнесбанка" была введена должность заместителя директора Департамента инвестиционной деятельности, на которую с того же дня был назначен Виноград.

23 января 2014 года Винограду передали полномочия принимать единоличные решения о возможности приобретения и отчуждения имущества, проведения активных и пассивных операций банка.

Следствие считает, что это решение было незаконным, так как указанные решения должны принимать коллегиальные органы и профильные структурные подразделения банка. Передачу полномочий Винограду обеспечили высшие должностные лица "Брокбизнесбанка", подделав официальные документы.

30 января 2014 года Виноград незаконно заключил кредитные договоры с фиктивными фирмами. В тот же день, а также 7 февраля на счета этих фирм были перечислены средства, общая сумма которых составила 14,29 млрд грн.

В настоящее "Брокбизнесбанку" не возвращены 1,44 млрд гривен, предоставленные в качестве кредитов ООО "Фешн Мобайл", ООО "Укркомерцпостач", ООО "Юрай". Потерю активов банка подтвердила судебно-экономическая экспертиза.

По данным следствия, Виноград умышленно вынес из офиса банка пакет особо важных документов, местонахождение которых так и не была установлено.

Среди похищенных документов - оригиналы протоколов заседаний банка, оригиналы договоров купли-продажи ценных бумаг с Государственным ипотечным учреждением и "Укргазбанком", оригиналы хозяйственных договоров, оригиналы договоров прямого репо с государственными облигациями Украины от 12 февраля 2014 года и другие.

В приговоре указано, что Виноград дал показания против членов преступной организации и помог установить обстоятельства вывода 1,44 млрд гривен из "Брокбизнесбанка" и других преступлений группы.

Как известно, до введения временной администрации "Брокбизнесбанк" контролировался бизнесменом Сергеем Курченко.

В июне 2014 года Нацбанк принял решение ликвидировать неплатежеспособный "Брокбизнесбанк".