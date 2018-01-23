ОБСЄ за вихідні зафіксувала більше 460 вибухів на Донбасі

Спостережна місія ОБСЄ на Донбасі за період з 19:30 19 січня по 19:30 21 січня зафіксувала 467 вибухів.

Про це йдеться у звіті організації від 22 січня.

"У період із вечора 19 до вечора 20 січня в Донецькій області СММ констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом, зафіксувавши водночас менше вибухів (близько 240 проти приблизно 340 відповідно), із подальшим зменшенням кількості таких порушень протягом наступної доби (орієнтовно 195 вибухів)", - повідомили спостерігачі.

"Увечері 19 та в ніч на 20 січня камера СММ на Донецькій фільтрувальній станції зафіксувала вогневу активність у такій хронологічній послідовності: 2 снаряди зі сходу на захід, 3 снаряди з заходу на схід і 4 снаряди зі сходу на захід, а потім сукупно 32 вибухи невизначеного походження та близько 120 снарядів", - йдеться у звіті.

"У період із вечора 19 до вечора 20 січня в Луганській області СММ констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню (зокрема 3 вибухи), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (приблизно 24 вибухи), і збільшення їхньої кількості в період із вечора 20 до вечора 21 січня (зокрема 29 вибухів), якщо порівнювати з попередньою добою", - наголосили в ОБСЄ.