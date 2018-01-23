ОБСЕ за выходные зафиксировала более 460 взрывов на Донбассе

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Вторник, 23 января 2018, 01:16

Наблюдательная миссия ОБСЕ на Донбассе за период с 19:30 19 января по 19:30 21 января зафиксировала 467 взрывов.

Об этом говорится в отчете организации от 22 января.

"В период с вечера 19 до вечера 20 января в Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня, если сравнивать с предыдущим отчетным периодом, зафиксировав одновременно меньше взрывов (около 240 против примерно 340 соответственно), с последующим уменьшением количества таких нарушений в течение следующих суток (ориентировочно 195 взрывов)", - сообщили наблюдатели.

"Вечером 19 и в ночь на 20 января камера СММ на Донецкой фильтровальной станции зафиксировала огневую активность в такой хронологической последовательности: 2 снаряда с востока на запад, 3 снаряда с запада на восток и 4 снаряда с востока на запад, а затем совокупно 32 взрыва неопределенного происхождения и около 120 снарядов", - говорится в отчете.

"В период с вечера 19 до вечера 20 января в Луганской области СММ констатировала уменьшение количества нарушений режима прекращения огня (в том числе 3 взрыва), если сравнивать с предыдущим отчетным периодом (примерно 24 взрыва), и увеличение их количества в период с вечера 20 до вечера 21 января (в том числе 29 взрывов), если сравнивать с предыдущими сутками", - подчеркнули в ОБСЕ.

Темы: ОБСЕ Донбасс
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