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Трюдо закликають долучитися до "Плану Маршалла" для України

Вівторок, 23 січня 2018, 00:39

Консервативна партія Канади закликає уряд країни приєднатися до підтримки України в рамках "Плану Маршалла".

Про це заявив тіньовий міністр оборони Канади Джеймс Безан, передає "Укрінформ".

"Консервативна партія Канади вірить у засновану на принципах міжнародну політику і у дотримання нашої хорошої традиції щодо надання руки допомоги тим, хто прагне миру, свободи та безпеки. Ми закликаємо уряд Трюдо підтримати довготерміновий пакет допомоги Україні, запропонований Литвою, у партнерстві із ЄС", - підкреслив Безан.

"Запропонований пакет допомоги посилить зв'язки України із її західними союзниками й надасть вкрай необхідні інвестиції для економічного розвитку та політичної реформи. Канада повинна працювати разом із ЄС та НАТО над підтримкою України та притягненням влади Росії до відповідальності за її незаконні дії в Україні", - додав він.

Як відомо, у листопаді 2017 року в Литві представили "План Маршалла".

Згідно з планом, протягом десяти років політики пропонують виділити Україні з 2018 року 50 млрд євро допомоги для заохочення малого і середнього бізнесу.

Детальніше про "План Маршалла для України" читайте у інтерв’ю: "Андрюс Кубілюс: Є підтримка "плану Маршалла" для України, йдеться про 5 млрд євро на рік".

Теми: економікаКанадаЄС
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