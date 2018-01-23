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Трюдо призывают присоединиться к "Плану Маршалла" для Украины

Вторник, 23 января 2018, 00:39

Консервативная партия Канады призывает правительство страны присоединиться к поддержке Украины в рамках "Плана Маршалла".

Об этом заявил теневой министр обороны Канады Джеймс Безан, передает "Укринформ".

"Консервативная партия Канады верит в основанную на принципах международную политику и в соблюдение нашей хорошей традиции о предоставлении руки помощи тем, кто хочет мира, свободы и безопасности. Мы призываем правительство Трюдо поддержать долгосрочный пакет помощи Украине, предложенный Литвой, в партнерстве с ЕС", - подчеркнул Безан.

"Предложенный пакет помощи усилит связи Украины с ее западными союзниками и предоставит крайне необходимые инвестиции для экономического развития и политической реформы. Канада должна работать вместе с ЕС и НАТО над поддержкой Украины и привлечением власти России к ответственности за ее незаконные действия в Украине", - добавил он.

Как известно, в ноябре 2017 года в Литве представили "План Маршалла".

Согласно плану, в течение десяти лет, с 2018 года, политики предлагают выделить Украине 50 млрд евро помощи для поощрения малого и среднего бизнеса.

Подробнее об этом читайте в интервью: "Андрюс Кубилюс: Есть поддержка "плана Маршалла" для Украины, речь идет о 5 млрд евро в год".

Темы: экономикаКанадаЕС
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