Російський шпигунський корабель підійшов до узбережжя США - ЗМІ

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Вівторок, 23 січня 2018, 04:58

В 100 милях на південний схід від Вілмінгтона (штат Північна Кароліна) американські військові помітили в міжнародних водах російський розвідувальний корабель "Віктор Леонов".

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Зазначається, що цей же корабель бачили в Карибському басейні. Він був оснащений різноманітним високотехнологічним шпигунським обладнанням для перехоплення сигналів зв'язку.

За інформацією агентства, "Віктор Леонов" рухався східним узбережжям - поблизу мису Канаверал та морських баз Кінгс-Бей, Норфолк та Нью-Лондон, де розташовані військово-морські установки США.

Американські військові вважають, що він може розгорнути розвідувальні операції на 4-6 місяців.

Як відомо, у березні 2017 року корабель бачили в 20 милях на південь від американської морської підводної бази Кінгс-Бей.

Теми: Росія США
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