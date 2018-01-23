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Российский шпионский корабль подошел к побережью США - СМИ

Вторник, 23 января 2018, 03:58

В 100 милях на юго-восток от Вилмингтона (штат Северная Каролина) американские военные заметили в международных водах российский разведывательный корабль "Виктор Леонов".

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Отмечается, что этот же корабль видели в Карибском бассейне. Он был оснащен разнообразным высокотехнологичным шпионским оборудованием для перехвата сигналов связи.

По информации агентства, "Виктор Леонов" двигался восточным побережьем - вблизи мыса Канаверал и морских баз Кингс-Бей, Норфолк и Нью-Лондон, где расположены военно-морские установки США.

Американские военные считают, что он может развернуть разведывательные операции на 4-6 месяцев.

Как известно, в марте 2017 корабль видели в 20 милях на юг от американской морской подводной базы Кингс-Бей.

Темы: РосcияСША
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