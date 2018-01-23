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Доба в АТО: вночі - без обстрілів, вдень - 1 загиблий

Вівторок, 23 січня 2018, 05:54

За минулу добу, 22 січня, бойовики 6 разів порушили перемир'я - 1 боєць ЗСУ загинув.

Про це у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Друга половина минулої доби, починаючи приблизно з 17:30, пройшла без порушення режиму припинення вогню. Натомість, вчора вдень спостерігалася вогнева активність бойовиків російсько-окупаційних військ", - йдеться у заяві.

"Ворог продовжував застосовувати міномети різних калібрів, нахабно порушуючи Мінські домовленості, не лише по позиціях захисників України, але й у бік ними ж окупованого прифронтового населеного пункту", - повідомляє прес-центр.

"На Донецькому напрямку бойовики застосували міномети калібру 82-мм по позиціях довкола Новотроїцького. Тут же, з метою провокаційних звинувачень сил АТО, вони вели мінометний вогонь почергово у бік наших опорних пунктів та по інфраструктурі тимчасово непідконтрольного українській владі Докучаївська", - наголосили у штабі.

"Українська правда" у Threads

Теми: АТОДонбас
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