

За прошедшие сутки, 22 января, боевики 6 раз нарушили перемирие - погиб 1 боец ВСУ.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Вторая половина прошедших суток, начиная примерно с 17:30, прошла без нарушения режима прекращения огня. Зато вчера днем наблюдалась огневая активность боевиков российско-оккупационных войск", - говорится в заявлении.

"Враг продолжал применять минометы различных калибров, нагло нарушая Минские договоренности не только по позициям защитников Украины, но и в сторону ними же оккупированного прифронтового населенного пункта", - сообщает пресс-центр.

"На Донецком направлении боевики применили минометы калибра 82-мм по позициям возле Новотроицкого. Здесь же, с целью провокационных обвинений сил АТО, они вели минометный огонь поочередно в сторону наших опорных пунктов и по инфраструктуре временно неподконтрольного украинской власти Докучаевска", - подчеркнули в штабе .