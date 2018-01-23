Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сутки в АТО: ночью - без обстрелов, днем ​​- 1 погибший

Вторник, 23 января 2018, 05:54


За прошедшие сутки, 22 января, боевики 6 раз нарушили перемирие - погиб 1 боец ВСУ.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Вторая половина прошедших суток, начиная примерно с 17:30, прошла без нарушения режима прекращения огня. Зато вчера днем наблюдалась огневая активность боевиков российско-оккупационных войск", - говорится в заявлении.

"Враг продолжал применять минометы различных калибров, нагло нарушая Минские договоренности не только по позициям защитников Украины, но и в сторону ними же оккупированного прифронтового населенного пункта", - сообщает пресс-центр.

"На Донецком направлении боевики применили минометы калибра 82-мм по позициям возле Новотроицкого. Здесь же, с целью провокационных обвинений сил АТО, они вели минометный огонь поочередно в сторону наших опорных пунктов и по инфраструктуре временно неподконтрольного украинской власти Докучаевска", - подчеркнули в штабе .

Темы: АТОДонбасс
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
20:08
Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила бюджет на 3,3 млрд
Все новости...
Реклама: