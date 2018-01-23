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Конгрес США проголосував за тимчасове відновлення роботи уряду

Вівторок, 23 січня 2018, 06:24

Конгрес США проголосував за резолюцію про відновлення фінансування роботи уряду.

Про це повідомляє NBC.

За продовження роботи до 8 лютого проголосували 265 конгресменів, 149 - проти.

Раніше про відновлення повноважень федерального уряду домовились у Сенаті США.

Як відомо, 19 січня представники демократичної партії заблокували проект бюджету уряду через те, що не змогли знайти компроміс з республіканцями з приводу закону, що захищає від депортації мігрантів.

20 січня федеральні відомства США призупинили роботу через відсутність фінансування. Останній урядовий "шатдаун" у США відбувся у 2013 році і тривав 16 днів.

"Українська правда" в Threads

Теми: США
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