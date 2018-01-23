Конгресс США проголосовал за возобновление работы правительства
Вторник, 23 января 2018, 06:24
Конгресс США проголосовал за резолюцию о возобновлении финансирования работы правительства.
Об этом сообщает NBC.
За продолжение работы до 8 февраля проголосовали 265 конгрессменов, 149 - против.
Ранее о возобновлении полномочий федерального правительства договорились в Сенате США.
Как известно, 19 января представители демократической партии заблокировали проект бюджета правительства из-за того, что не смогли найти компромисс с республиканцами по поводу закона, защищающего от депортации мигрантов.
20 января федеральные ведомства США приостановили работу из-за отсутствия финансирования. Последний правительственный "шатдаун" в США состоялся в 2013 году и продолжался 16 дней.