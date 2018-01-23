ФСБ проводить обшуки в кримських татар: один затриманий

Вранці 23 січня в с. Новий Світ та м. Старий Крим проходять обшуки ФСБ у будинках кримських татар, є затримані.

Про це повідомляє "Кримська солідарність" в Facebook.

"У Новому Світі (за с. Родникове), за попередніми даними, о 4:00 у будинок Рамазанових увірвалися співробітники ФСБ, після чого провели обшук у Рамазанова Ісмаїла (син). О 7:00 відвезли за адресою: вулиця Тургенєва, 26" - йдеться в повідомленні.

За словами батька Ісмаїла, під час обшуку були вилучені телефон, планшет, українські документи.

"Також під ліжком були "знайдені" більше 20 патронів. Обшук пройшов досить грубим чином. Ісмаїла відразу скували кайданками. Йому пред'явили обвинувачення в пропаганді екстремізму", - йдеться в повідомленні.

За словами адвоката Маммета Мамбетова, по дорозі до СК РФ Ісмаїла Рамазанова побили.

У Старому Криму обшуки пройшли по вулиці Піонерській, 24 у 27-річного водія Джамбаза Мухсіна.

Відзначається, що в будинку Мухсіна була літня мама, сам Мухсін на момент обшуку був уже на роботі, однак після отримання інформації про силовиків у будинку відразу ж приїхав.

"Під час обшуку в будинку вибили вікна. Будинок належить батькам Мухсіна. На даний момент обшук закінчився. Силовики поїхали на квартиру в селищі Приморське, де проживає сам Мухсін", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що причина обшуку невідома.