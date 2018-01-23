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ФСБ проводит обыски у крымских татар: один задержанный

Вторник, 23 января 2018, 09:09
ФСБ проводит обыски у крымских татар: один задержанный

Утром 23 января в п. Новый Мир и г. Старый Крым проходят обыски ФСБ в домах крымских татар, есть задержанные.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

"В Новом Мире (за с.Родниковое), по предварительным данным, в 4:00 в дом Рамазановых ворвались сотрудники ФСБ, после чего провели обыск у Рамазанова Исмаила (сын). В 7:00 увезли по адресу: улица Тургенева, 26", - говорится в сообщении.

По словам отца Исмаила, были изъяты телефон, планшет, украинские документы.

"Также под кроватью были "найдены" более 20 патронов. Обыск прошел достаточно грубым образом. Исмаила сразу оковали в наручники. Ему предъявили обвинение в пропаганде экстремизма", - говорится в сообщении.

По словам адвоката Маммета Мамбетова, по пути в СК РФ Исмаила Рамазанова избили.

В Старом Крыму обыски прошли по улице Пионерской, 24 у 27-летнего водителя Джамбаза Мухсина.

Отмечается, что доме Мухсина была пожилая мама, сам Мухсин на момент обыска был уже на работе, однако после получения информации о наличии в доме силовиков, сразу же приехал.

"В ходе обыска в доме были выбиты окна. Дом принадлежит родителям Мухсина. На данный момент обыск в доме окончен. Сейчас силовики поехали на квартиру в пос. Приморское, где проживает сам Мухсин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причина обыска неизвестна.

Темы: ФСБКрымобыски
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