Зарплата Порошенка за рік склала 336 тисяч гривень
Заробітна плата президента Петра Порошенка у 2017 році склала 336 тисяч гривень, і вся сума була направлена на благодійність.
Про це йдеться у відповіді Адміністрації президента на інформаційний запит агентства "Інтерфакс-Україна".
Згідно з відповіддю, вся сума зарплати складається з посадового окладу та на підставі поданої заяви була перерахована на благодійні цілі.
Зарплата голови Адміністрації президента Ігоря Райніна була нарахована в розмірі 537 тис. 775,63 грн, з них оклад становив 190 тис. 876,07 грн.
Надбавка за вислугу років - 65 тис. 543,47 грн; надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 28 тис. 631,4 грн; надбавка за інтенсивність праці - 23 тис. 585,07 грн; надбавка за виконання функцій державного експерта з питань таємниць - 38 тис. 175,21 грн; премії - 90 тис. 496,36 грн; інші виплати (відрядження, відпускні, індексація та інші) - 100 тис. 468,05 грн.
Зарплата першого заступника глави АП Віталія Ковальчука склала 431 тис. 187,33 грн, з них оклад становив 151 тис. 216,22 грн.
Заступнику глави Адміністрації президента Костянтину Єлісєєву було нараховано 498 тис. 698,24 грн.
Зарплата заступнику Райніна Ростиславу Павленку була нарахована в розмірі 440 тис. 623,81 грн.
Ще один заступник голови Адміністрації президента Валерій Кондратюк отримав 532 тис. 816,57 грн.
Зарплата заступнику глави Адміністрації президента Олексію Філатову була нарахована в розмірі 354 тис. 520,5 грн.
При цьому згідно з поданою заявою, вся зарплата перераховується на благодійність.
Зарплата заступника глави Адміністрації президента Дмитра Шимківа склала 360 тис. 672,42 грн.
Як відомо, Петро Порошенко з 1 по 8 січня провів різдвяну відпустку на Мальдівах.
"Цю поїздку він оплатив сам з власного рахунку задекларованих коштів, що буде відображено в його електронній декларації", – відзначали в АП.
За підрахунками журналістів проекту "Схеми" президент витратив на відпустку щонайменше 500 тисяч доларів.
Як повідомлялося, за 2016 рік Порошенко задекларував 12 295 570 гривень доходів.