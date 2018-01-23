Зарплата Порошенка за рік склала 336 тисяч гривень

Заробітна плата президента Петра Порошенка у 2017 році склала 336 тисяч гривень, і вся сума була направлена ​​на благодійність.



Про це йдеться у відповіді Адміністрації президента на інформаційний запит агентства "Інтерфакс-Україна".



Згідно з відповіддю, вся сума зарплати складається з посадового окладу та на підставі поданої заяви була перерахована на благодійні цілі.



Зарплата голови Адміністрації президента Ігоря Райніна була нарахована в розмірі 537 тис. 775,63 грн, з них оклад становив 190 тис. 876,07 грн.



Надбавка за вислугу років - 65 тис. 543,47 грн; надбавка за роботу в умовах режимних обмежень - 28 тис. 631,4 грн; надбавка за інтенсивність праці - 23 тис. 585,07 грн; надбавка за виконання функцій державного експерта з питань таємниць - 38 тис. 175,21 грн; премії - 90 тис. 496,36 грн; інші виплати (відрядження, відпускні, індексація та інші) - 100 тис. 468,05 грн.



Зарплата першого заступника глави АП Віталія Ковальчука склала 431 тис. 187,33 грн, з них оклад становив 151 тис. 216,22 грн.



Заступнику глави Адміністрації президента Костянтину Єлісєєву було нараховано 498 тис. 698,24 грн.



Зарплата заступнику Райніна Ростиславу Павленку була нарахована в розмірі 440 тис. 623,81 грн.



Ще один заступник голови Адміністрації президента Валерій Кондратюк отримав 532 тис. 816,57 грн.



Зарплата заступнику глави Адміністрації президента Олексію Філатову була нарахована в розмірі 354 тис. 520,5 грн.



При цьому згідно з поданою заявою, вся зарплата перераховується на благодійність.



Зарплата заступника глави Адміністрації президента Дмитра Шимківа склала 360 тис. 672,42 грн.

Як відомо, Петро Порошенко з 1 по 8 січня провів різдвяну відпустку на Мальдівах.



"Цю поїздку він оплатив сам з власного рахунку задекларованих коштів, що буде відображено в його електронній декларації", – відзначали в АП.

За підрахунками журналістів проекту "Схеми" президент витратив на відпустку щонайменше 500 тисяч доларів.

Як повідомлялося, за 2016 рік Порошенко задекларував 12 295 570 гривень доходів.