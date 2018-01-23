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Частина українців, що вижили в Кабулі, повернулись додому – МЗС

Вівторок, 23 січня 2018, 10:44

Частина з 19 громадян України, що вижили під час нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі, повернулися додому. Решта повернуться 23-24 січня.

Про це "Українській правді" повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца.

"Деякі громадяни України уже повернулися на Батьківщину увечері 22 січня рейсовими літаками. Інші повертаються сьогодні-завтра", - сказала вона.

Речниця МЗС не змогла уточнити, скільки осіб повернулися.

"Кожен обирає сам, коли вернутися. Хтось повернувся вчора, хтось сьогодні повертається, хтось 24 січня. Усім надається необхідне сприяння, але багато хто його не потребує – просто купили квитки і летять додому самостійно", - сказала Беца.

Вона також нагадала, що на 24 січня заплановане повернення до України тіл загиблих.   

"На 24 січня також запланована репатріація тіл. Мають бути виготовлені труни для загиблих. І 24 числа, попередньо, планується відправлення тіл", - сказала Беца.

За її словами, станом на ранок 23 січня кількість загиблих під час нападу громадян України не змінилася.

"Станом на ранок загиблих громадян України 7. Будемо сподіватися, що ця цифра не зміниться, бо є ще не ідентифіковані тіла", - сказала речник МЗС.

Беца не змогла назвати загальну кількість загиблих під час нападу і кількість не ідентифікованих тіл.  

Як відомо, 20 січня внаслідок нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі загинули 18 осіб, серед них 14 – іноземці. Повідомлялося, що серед загиблих – двоє нападників, яких було ліквідовано. 

BBC з посиланням на дані, отримані від місцевих правоохоронців, повідомило, що жертвами нападу на готель стали 9 громадян України, 1 громадянин Німеччини, 1 – Греції, 1 – Казахстану, громадянство ще двох загиблих встановлювалося. 

За останніми даними ЗМІ, загальна кількість загиблих у результаті теракту становить 43 людини.

Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угрупування "Талібан".

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Афганістантерактжертви
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