BBC: Внаслідок теракту у готелі Кабулу загинули 9 українців

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Неділя, 21 січня 2018, 17:59

Поліція Кабула заявила, що внаслідок терористичного  нападу на готель у столиці Афганістану загинули 9 громадян України. 

Про це повідомляє ВВС з посиланням на дані, отримані від місцевих правоохоронців. 

Окрім того жертвами нападу стали 1 громадянин Німеччини, 1 - Греції, 1 - Казахстану. Громадянство ще двох загиблих наразі встановлюється. 

Про загибель кількох своїх співробітників повідомила також афганська авіакомпанія Kam Air.

Зазначається, що загальна кількість загиблих, встановлена наразі, становить 14 осіб, серед них - 4 громадян Афганістану. Трьох з нападників на готель було вбито під час протистояння з афганськими військовими. 

10 осіб, серед яких четверо - цивільні - зазнали поранень. 

Близько 160 осіб були врятовані з готелю під час спецоперації. 

Як відомо, у суботу внаслідок нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі загинули 18 осіб, серед них 14 - іноземці. Повідомлялося, що серед загиблих - двоє нападників, яких було ліквідовано. 

У МЗС повідомили, що внаслідок атаки загинув 1 українець, однак згодом уточнили, що внаслідок теракту кількість загиблих громадян України може бути більшою

Українська правда 

Теми: жертви теракт Афганістан
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