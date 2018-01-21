BBC: Внаслідок теракту у готелі Кабулу загинули 9 українців

Поліція Кабула заявила, що внаслідок терористичного нападу на готель у столиці Афганістану загинули 9 громадян України.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на дані, отримані від місцевих правоохоронців.

Окрім того жертвами нападу стали 1 громадянин Німеччини, 1 - Греції, 1 - Казахстану. Громадянство ще двох загиблих наразі встановлюється.

Про загибель кількох своїх співробітників повідомила також афганська авіакомпанія Kam Air.

Зазначається, що загальна кількість загиблих, встановлена наразі, становить 14 осіб, серед них - 4 громадян Афганістану. Трьох з нападників на готель було вбито під час протистояння з афганськими військовими.

10 осіб, серед яких четверо - цивільні - зазнали поранень.

Близько 160 осіб були врятовані з готелю під час спецоперації.

Як відомо, у суботу внаслідок нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі загинули 18 осіб, серед них 14 - іноземці. Повідомлялося, що серед загиблих - двоє нападників, яких було ліквідовано.

У МЗС повідомили, що внаслідок атаки загинув 1 українець, однак згодом уточнили, що внаслідок теракту кількість загиблих громадян України може бути більшою.

Українська правда