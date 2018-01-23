НАК "Нафтогаз України" і ПАТ "Укргазвидобування" звернулися до уряду з вимогою компенсувати втрати в розмірі 110 млрд гривень за поставки газу в рамках виконання спеціальних зобов'язань.

Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

Так, УГВ та "Нафтогаз" вимагають в уряду компенсувати витрати, пов'язані із виконанням спецобов'язків, які були покладені на компанії Кабінетом міністрів, на виконання положень закону "Про ринок природного газу" та рішень українських судів.

"Поточна схема покладення спецобов'язків шкодить і державі, і споживачам, і розвитку ринку. Існування цієї схеми протягом останніх 2 років коштувало значну суму грошей, яку ми оцінюємо у понад 110 млрд гривень", — каже голова правління Нафтогазу Андрій Коболєв.

Наголошується, що з 1 жовтня 2015 року, коли уряд поклав на Нафтогаз спеціальні обов'язки, і до кінця 2017 року компанія поставила контрагентам, на яких розповсюджується дія спеціальних обов'язків, 40,7 млрд кубів газу.

"Закон визначає, що компанія, яка виконує спеціальні обов'язки, має право на отримання компенсації своїх економічно обґрунтованих витрат, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання спеціальних обов'язків, та з урахуванням допустимого рівня прибутку", - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, найбільше виконання спеціальних обов’язків вплинуло на "Укргазвидобування", дочірнє підприємство Нафтогазу.

"За нашими розрахунками загальний розмір компенсації за виконання спеціальних обов’язків для Укргазвидобування за вказаний період становить до 74,8 млрд гривень", — зазначає голова УГВ Олег Прохоренко у своєму листі до Кабміну.

За розрахунками Нафтогазу, через невідповідність встановленої урядом ціни економічно обґрунтованим витратам компанії та з урахуванням прибутку на рівні 5%, компанія недоотримала за цей період 12,1 млрд гривень.

Крім того, зазначають у прес-службі, постачаючи значні обсяги газу визначеним урядом компаніям всупереч внутрішнім процедурам відбору контрагентів, Нафтогаз недоотримав майже 20% коштів за поставлений їм газ.

"Сумнівна заборгованість цих контрагентів перед Нафтогазом, щодо якої має бути створений резерв сумнівних боргів, на даний час становить 24,1 млрд грн. При цьому Нафтогаз сплатив до бюджету всі податки, пов'язані з реалізацією цього газу, вчасно та в повному обсязі", - повідомляє НАК.

"Поточна система приводить до багатомільярдних втрат держави. Вона має бути терміново скасована і замінена прозорими ринковими умовами", - сказав Коболєв.

"Без завершення реформи ринку газу амбітні плани щодо збільшення видобутку, відмови від імпорту газу, зниження цін на газ для населення, реалізації масштабних заходів з енергоефективності — все це буде приречене залишитися на папері", — впевнений голова НАК.

Нагадаємо, у липні Кабінет міністрів не погодив підвищення тарифів на газ, закладене у фінплані "Нафтогазу".

У проекті фінплану "Нафтогазу" пропонувалося збільшити вартість тисячі кубометрів газу без ПДВ на 931 гривню - до 5873 грн. Тобто з ПДВ вона мала б становити 7047 грн, або ж 7,047 грн за кубометр.

Нинішня ціна, встановлена на період від 1 квітня 2017-го року до 1 квітня 2018-го року, для населення становить 6,9579 грн. Таким чином вартість газу для населення могла зрости майже на 19%.

Економічна правда