"Нафтогаз" с "дочкой" требуют у Кабмина 110 миллиардов компенсаций

НАК "Нафтогаз Украины" и ОАО "Укргазвыдобування" обратились к правительству с требованием компенсировать потери в размере 110 млрд гривен за поставки газа в рамках выполнения специальных обязательств.

Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Так, УГВ и "Нафтогаз" требуют у правительства компенсировать расходы, связанные с выполнением специальных обязательств, которые были возложены на компании Кабинетом министров, в соответствии с положениями закона "О рынке природного газа" и решений украинских судов.

"Текущая схема возложения спецобязательств вредит и государству, и потребителям, и развитию рынка. Существование этой схемы в течение последних 2 лет стоило значительную сумму денег, которую мы оцениваем в более 110 млрд гривен", - говорит председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев.

Отмечается, что с 1 октября 2015 года, когда правительство возложило на Нафтогаз специальные обязательства, и до конца 2017 года компания поставила контрагентам, на которых распространяется действие специальных обязательств, 40,7 млрд кубов газа.

"Закон определяет, что компания, которая выполняет специальные обязательства, имеет право на получение компенсации своих экономически обоснованных затрат, уменьшенных на доходы, полученные в процессе выполнения специальных обязательств, и с учетом допустимого уровня прибыли", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, больше всего выполнение специальных обязательств повлияло на "Укргазвыдобування", дочернее предприятие Нафтогаза.

"По нашим расчетам общий размер компенсации за выполнение специальных обязательств Укргазвыдобування за указанный период составляет до 74,8 млрд гривен", - отмечает председатель УГВ Олег Прохоренко в своем письме Кабмину.

По расчетам Нафтогаза, из-за несоответствия установленной правительством цены экономически обоснованным расходам компании и с учетом прибыли на уровне 5%, компания недополучила за этот период 12,1 млрд гривен.

Кроме того, отмечают в пресс-службе, поставляя значительные объемы газа определенным правительством компаниям вопреки внутренним процедурам отбора контрагентов, Нафтогаз получил почти 20% средств за поставленный им газ.

"Сомнительная задолженность этих контрагентов перед Нафтогазом, в отношении которой должен быть создан резерв сомнительных долгов, в настоящее время составляет 24,1 млрд грн. При этом Нафтогаз уплатил в бюджет все налоги, связанные с реализацией этого газа, своевременно и в полном объеме", - сообщает НАК.

"Текущая система приводит к многомиллиардным потерям государства. Она должна быть срочно отменена и заменена прозрачными рыночными условиями", - сказал Коболев.

"Без завершения реформы рынка газа амбициозные планы по увеличению добычи, отказу от импорта газа, снижению цен на газ для населения, реализации масштабных мер по энергоэффективности - все это будет обречено остаться на бумаге", - уверен глава НАК.

Экономическая правда