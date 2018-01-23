У ПАРЄ прийняли резолюцію про мови меншин без згадки про Україну

У ПАРЄ прийняли резолюцію про забезпечення розвитку мов меншин, однак питання українського закону про освіту, через який Угорщина заявила про блокування європейських та євроатлантичних прагнень Києва, було згадано лише в пояснювальній записці доповідача.

Про це повідомляє УНІАН.

Резолюцію проголосовали після обговорення і підтримали більшість депутатів: "за" проголосували 130, "проти" - 10, "утрималися" 24 при загальній кількості 164 депутати, які взяли участь в голосуванні.

Питання українського закону про освіту у доповіді щодо захисту мов меншин було згадано лише в пояснювальній записці доповідача.

Під час обговорення доповіді "Захист та просування регіональних мов чи мов меншин в Європі", автором якого виступила депутат від Угорщини Роза Гоффманн (група Європейської народної партії), Україну згадали лише як нагадування про дискусію, яка пройшла у жовтні 2017 року на минулій сесії.

Зокрема, у пояснювальній записці, яка додана до проекту резолюції, говориться, що новий український закон про освіту трактує мову, якою говорять національні меншини, як іноземну.

"Це робить обов'язковим використання офіційної мови у навчанні, і лише певні предмети можуть викладатися на офіційних мовах Європейського Союзу, починаючи з п'ятого класу, за умов, які ще досі не визначені. Це фундаментальна концептуальна відмінність: викладання німецькою, польською, угорською, румунською, болгарською, словацькою чи грецькою мовами не виправдовується тим, що вони є європейськими мовами, але тим, що вони є рідною мовою меншин, що проживають в Україні", - зазначається в додатку.

Автор доповіді вважає, що обов'язки, взяті країною під час ратифікації Хартії регіональних мов або мов меншин та Рамкової конвенції, не можуть бути замінені викладанням офіційних мов Європейського Союзу на певних рівнях або за додаткових умов.

"Таке рішення не враховує мови меншин, які не є офіційними мовами Європейського Союзу. Я твердо вірю, що при прийнятті нового законодавства країна не виконала свої міжнародні зобов'язання та стандарти Ради Європи", - прописала Гоффманн.

Нагадаємо, 12 жовтня 2017 року Парламентська асамблея Ради Європи за підсумками термінових дебатів щодо ухвалення в Україні закону "Про освіту", ухвалила резолюцію з рекомендаціями для України.

Рішення ПАРЄ доволі жорстко засуджує те, що Верховна рада ухвалила закон про освіту, змінивши статтю 7 (про мову освіти) без консультацій з представниками національних меншин. Асамблея також звернулася до України з проханням врахувати всі без винятку рекомендації Венеціанської комісії, а також внести відповідні зміни до закону про освіту.

Як відомо, 11 грудня Венеціанська комісія опублікувала рішення щодо мовних положень закону України "Про освіту".

Документ містить низку рекомендації для України, але водночас – вважає, що права угорськомовної меншини та інших меншин країн-членів ЄС можуть бути дотримані без внесення змін до сьомої статті закону, тобто тієї, якою встановлюється мова навчання.

Європейська правда