Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ПАСЕ приняли резолюцию о языках меньшинств без упоминания об Украине

Вторник, 23 января 2018, 14:14
В ПАСЕ приняли резолюцию о языках меньшинств без упоминания об Украине

В Парламентской ассамблее Совета Европы приняли резолюцию об обеспечении развития языков меньшинств, однако вопрос украинского закона об образовании, из-за которого Венгрия заявила о блокировании европейских и евроатлантических стремлений Киева, был упомянут лишь в пояснительной записке докладчика.

Об этом сообщает УНИАН.

За резолюцию проголосовали после обсуждения и поддержали большинство депутатов: "за" проголосовали 130, "против" - 10, воздержались - 24 при общем количестве 164 депутата, которые приняли участие в голосовании.

Вопрос украинского закона об образовании в докладе по защите языков меньшинств был упомянут лишь в пояснительной записке докладчика.

При обсуждении доклада "Защита и продвижение региональных языков или языков меньшинств в Европе", автором которого выступила депутат от Венгрии Роза Хоффманн (группа Европейской народной партии), Украину упомянули только в контексте дискуссии, которая прошла в октябре 2017 года на прошлой сессии.

В частности, в пояснительной записке, добавленной к проекту резолюции, говорится, что новый украинский закон об образовании трактует язык, на котором говорят национальные меньшинства, как иностранный.

"Это делает обязательным использование официального языка в обучении, и только определенные предметы могут выкладываться на официальных языках Европейского Союза, начиная с пятого класса, в условиях, которые до сих пор не определены. Это фундаментальное концептуальное отличие: преподавание на немецком, польском, венгерском, румынском, болгарском, словацком или греческом языках не оправдывается тем, что они являются европейскими языками, но тем, что они на родном языке меньшинств, проживающих в Украине", - отмечается в приложении.

Автор доклада считает, что обязанности, взятые страной при ратификации Хартии региональных языков или языков меньшинств и Рамочной конвенции, не могут быть заменены преподаванием официальных языков Европейского Союза на определенных уровнях или дополнительных условий.

"Такое решение не учитывает языки меньшинств, которые не являются официальными языками Европейского Союза. Я твердо убеждена, что при принятии нового законодательства страна не выполнила свои международные обязательства и стандарты Совета Европы", - написала Хоффманн.

Напомним, 12 октября 2017 года Парламентская ассамблея Совета Европы по итогам срочных дебатов по принятию в Украине закона "Об образовании" приняла резолюцию с рекомендациями для Украины.

Решение ПАСЕ довольно жестко осуждает то, что Верховная рада приняла закон об образовании, изменив статью 7 (о языке образования) без консультаций с представителями национальных меньшинств. Ассамблея также обратилась к Украине с просьбой учесть все без исключения рекомендации Венецианской комиссии, а также внести соответствующие изменения в закон об образовании.

Европейская правда

Темы: ПАСЕязык
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
ПАСЕ
ПАСЕ поддержала вступление Украины в НАТО и украинскую "формулу мира"
ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде
Президент ПАСЕ: после войны Россия должна будет доказать, что ей можно доверять
Последние новости
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
20:08
Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила бюджет на 3,3 млрд
Все новости...
Реклама: