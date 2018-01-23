В ПАСЕ приняли резолюцию о языках меньшинств без упоминания об Украине

В Парламентской ассамблее Совета Европы приняли резолюцию об обеспечении развития языков меньшинств, однако вопрос украинского закона об образовании, из-за которого Венгрия заявила о блокировании европейских и евроатлантических стремлений Киева, был упомянут лишь в пояснительной записке докладчика.

Об этом сообщает УНИАН.

За резолюцию проголосовали после обсуждения и поддержали большинство депутатов: "за" проголосовали 130, "против" - 10, воздержались - 24 при общем количестве 164 депутата, которые приняли участие в голосовании.

Вопрос украинского закона об образовании в докладе по защите языков меньшинств был упомянут лишь в пояснительной записке докладчика.

При обсуждении доклада "Защита и продвижение региональных языков или языков меньшинств в Европе", автором которого выступила депутат от Венгрии Роза Хоффманн (группа Европейской народной партии), Украину упомянули только в контексте дискуссии, которая прошла в октябре 2017 года на прошлой сессии.

В частности, в пояснительной записке, добавленной к проекту резолюции, говорится, что новый украинский закон об образовании трактует язык, на котором говорят национальные меньшинства, как иностранный.

"Это делает обязательным использование официального языка в обучении, и только определенные предметы могут выкладываться на официальных языках Европейского Союза, начиная с пятого класса, в условиях, которые до сих пор не определены. Это фундаментальное концептуальное отличие: преподавание на немецком, польском, венгерском, румынском, болгарском, словацком или греческом языках не оправдывается тем, что они являются европейскими языками, но тем, что они на родном языке меньшинств, проживающих в Украине", - отмечается в приложении.

Автор доклада считает, что обязанности, взятые страной при ратификации Хартии региональных языков или языков меньшинств и Рамочной конвенции, не могут быть заменены преподаванием официальных языков Европейского Союза на определенных уровнях или дополнительных условий.

"Такое решение не учитывает языки меньшинств, которые не являются официальными языками Европейского Союза. Я твердо убеждена, что при принятии нового законодательства страна не выполнила свои международные обязательства и стандарты Совета Европы", - написала Хоффманн.

Напомним, 12 октября 2017 года Парламентская ассамблея Совета Европы по итогам срочных дебатов по принятию в Украине закона "Об образовании" приняла резолюцию с рекомендациями для Украины.

Решение ПАСЕ довольно жестко осуждает то, что Верховная рада приняла закон об образовании, изменив статью 7 (о языке образования) без консультаций с представителями национальных меньшинств. Ассамблея также обратилась к Украине с просьбой учесть все без исключения рекомендации Венецианской комиссии, а также внести соответствующие изменения в закон об образовании.

Европейская правда