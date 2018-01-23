Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Раді Європи назвали точну суму російського боргу

Вівторок, 23 січня 2018, 16:33

Міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен, який головує в РЄ наприкінці 2017 та на початку 2018 року, вважає, що несплата внесків Російською Федерацією ставить під загрозу роботу Ради Європи.

Про це він заявив у виступі в ПАРЄ у Страсбурзі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Є проблема невиплати з боку Росії. У 2017 році Росія недоплатила в бюджет РЄ 22 млн 300 тисяч євро. Це рішення ставить під загрозу нормальну роботу Ради Європи", - наголосив політик.

"Якщо Росія і цього року утримається від виплати внесків, це означатиме втрату ще 33,8 млн євро", - сказав він, додавши, що ситуацію ускладнило також рішення Туреччини скоротити її виплати.

Міністр підкреслив, що виплата внесків – це зобов’язання всіх країн-членів. Водночас, голова Комітету міністрів РЄ не назвав можливих шляхів вирішення проблеми, окрім переговорів з Росією. "Я сподіваюся, що Російська Федерація поновить виконання своїх зобов’язань і поновить виплати в бюджет", - наголосив він.

Як повідомлялося, раніше генсек Ради Європи визнав фінансову кризу в організації та заявив, що чекає на внесок від Росії.

Водночас в Росії відповіли Ягланду: грошей не буде, поки санкції не знімуть.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяборгПАРЄ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
Росія
Родинна фірма Сергія Бубки продає пальне окупантам – ЗМІ
Зять головного ракетобудівника Росії живе в Празі – ЗМІ
РФ звинуватила Туреччину й Україну в порушенні домовленостей через захисників "Азовсталі"
Останні новини
12:20
МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку
12:13
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
12:11
Збій "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
12:06
Блокування кордону: Єврокомісія закликала відкрити решту пунктів пропуску
12:00
Данілов: Те, що Україна 2 роки протистоїть Росії − уже перемога
11:46
Росіяни атакували Куп’янськ з артилерії, один загиблий – ОВА
11:40
В Австралії помер кит, який застряг на мілині
11:39
Збій у мережі "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
11:15
Голова райсуду Вінниччини отримав 7 років за хабар у понад 4 тисячі доларів
11:15
Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times
Усі новини...
Реклама: