У Раді Європи назвали точну суму російського боргу

Міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен, який головує в РЄ наприкінці 2017 та на початку 2018 року, вважає, що несплата внесків Російською Федерацією ставить під загрозу роботу Ради Європи.

Про це він заявив у виступі в ПАРЄ у Страсбурзі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Є проблема невиплати з боку Росії. У 2017 році Росія недоплатила в бюджет РЄ 22 млн 300 тисяч євро. Це рішення ставить під загрозу нормальну роботу Ради Європи", - наголосив політик.

"Якщо Росія і цього року утримається від виплати внесків, це означатиме втрату ще 33,8 млн євро", - сказав він, додавши, що ситуацію ускладнило також рішення Туреччини скоротити її виплати.

Міністр підкреслив, що виплата внесків – це зобов’язання всіх країн-членів. Водночас, голова Комітету міністрів РЄ не назвав можливих шляхів вирішення проблеми, окрім переговорів з Росією. "Я сподіваюся, що Російська Федерація поновить виконання своїх зобов’язань і поновить виплати в бюджет", - наголосив він.

Як повідомлялося, раніше генсек Ради Європи визнав фінансову кризу в організації та заявив, що чекає на внесок від Росії.

Водночас в Росії відповіли Ягланду: грошей не буде, поки санкції не знімуть.