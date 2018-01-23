В Совете Европы назвали точную сумму российского долга

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен, председательствующий в СЕ в конце 2017 и в начале 2018 года, считает, что неуплата взносов Российской Федерацией ставит под угрозу работу Совета Европы.

Об этом он заявил в выступлении в ПАСЕ в Страсбурге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Есть проблема невыплаты со стороны России. В 2017 году Россия недоплатила в бюджет СЕ 22 млн 300 тыс. евро. Это решение ставит под угрозу нормальную работу Совета Европы", - подчеркнул политик.

"Если Россия и в этом году воздержится от выплаты взносов, это будет означать потерю еще 33,8 млн евро", - сказал он, добавив, что ситуацию осложнило также решение Турции сократить выплаты.

Министр подчеркнул, что выплата взносов - это обязательство всех стран-членов. В то же время, председатель Комитета министров СЕ не назвал возможных путей решения проблемы, кроме переговоров с Россией. "Я надеюсь, что Российская Федерация возобновит выполнение своих обязательств и возобновит выплаты в бюджет", - подчеркнул он.

Как сообщалось, ранее генсек Совета Европы признал финансовый кризис в организации и заявил, что ждет взнос России.

В то же время в России ответили Ягланду: денег не будет, пока санкции не снимут.