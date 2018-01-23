Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Совете Европы назвали точную сумму российского долга

Вторник, 23 января 2018, 16:33

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен, председательствующий в СЕ в конце 2017 и в начале 2018 года, считает, что неуплата взносов Российской Федерацией ставит под угрозу работу Совета Европы.

Об этом он заявил в выступлении в ПАСЕ в Страсбурге, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Есть проблема невыплаты со стороны России. В 2017 году Россия недоплатила в бюджет СЕ 22 млн 300 тыс. евро. Это решение ставит под угрозу нормальную работу Совета Европы", - подчеркнул политик.

"Если Россия и в этом году воздержится от выплаты взносов, это будет означать потерю еще 33,8 млн евро", - сказал он, добавив, что ситуацию осложнило также решение Турции сократить выплаты.

Министр подчеркнул, что выплата взносов - это обязательство всех стран-членов. В то же время, председатель Комитета министров СЕ не назвал возможных путей решения проблемы, кроме переговоров с Россией. "Я надеюсь, что Российская Федерация возобновит выполнение своих обязательств и возобновит выплаты в бюджет", - подчеркнул он.

Как сообщалось, ранее генсек Совета Европы признал финансовый кризис в организации и заявил, что ждет взнос России.

В то же время в России ответили Ягланду: денег не будет, пока санкции не снимут.

Украинская правда
Темы: РосcиядолгПАСЕ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
Росcия
На Запорожье оккупанты не выдают лекарства людям без паспорта РФ – ЦНС
Воздушники предупредили об угрозе применения россиянами баллистики в 4 областях
Враг атакует ударными беспилотниками 2 области
Последние новости
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
20:08
Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила бюджет на 3,3 млрд
Все новости...
Реклама: