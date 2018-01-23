Поліція Полтавщини розслідує напад на суддю Ларису Гольник

Головне Управління Нацполіції в Полтавській області розслідує напад на суддю Октябрського районного суду Полтави Ларису Гольник.

Про це Нацполіція повідомила Вищу раду правосуддя, передають у відомстві.

"Головне Управління Національної поліції в Полтавській області поінформувало Вищу раду правосуддя, що СВ Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом нападу на суддю Октябрського районного суду міста Полтави Гольник Ларису Владленівну за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 296 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Наразі триває досудове розслідування. У поліції зазначили, що здійснюються необхідні слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, спрямовані на встановлення осіб, які вчинили злочин.

Відповідне повідомлення від ГУ Нацполіції в Полтавській області Вища рада правосуддя отримала 19 січня 2018 року.

Як відомо, у травні 2016 року суддя Октябрського райсуду Лариса Гольник показала відео, на якому мер Полтави Олександр Мамай намагається "домовитися" з нею про закриття корупційного адмінпровадження проти нього.

У березні 2017 року "Слідство.Інфо" провело розслідування, в якому розповідалось про Ларису Гольник та її звинувачення проти місцевого мера і його помічників у спробі підкупу.

У вересні 2017 року Національне агентство запобігання корупції винесло припис голові Вищої ради правосуддя Ігорю Бенедисюку стосовно полтавського судді, який здійснював тиск на колегу Ларису Гольник.

22 листопада 2017 року у Полтаві напали на суддю Ларису Гольник та її чоловіка Ігоря Гавриленка.