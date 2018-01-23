Полиция Полтавщины расследует нападение на судью Ларису Гольник
Управление Нацполиции в Полтавской области расследует нападение на судью Октябрьского районного суда Полтавы Ларису Гольник.
Об этом Нацполиция сообщила Высшему совету правосудия, передают в ведомстве.
"Управление Национальной полиции в Полтавской области проинформировало Высший совет правосудия, СВ Полтавского отдела полиции ГУ ЧП в Полтавской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нападения на судью Октябрьского районного суда города Полтавы Гольник Ларису Владленовну по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 296 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Сейчас продолжается досудебное расследование. В полиции отметили, что осуществляются необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление.
Соответствующее сообщение от ГУ Нацполиции в Полтавской области Высший совет правосудия получил 19 января 2018.
Как известно, в мае 2016 судья Октябрьского райсуда Лариса Гольник показала видео, на котором мэр Полтавы Александр Мамай пытается "договориться" с ней о закрытии коррупционного админпроизводства против него.
В марте 2017 года "Слидство.Инфо" провело расследование, в котором рассказывалось о Ларисе Гольник и ее обвинениях против местного мэра и его помощников в попытке подкупа.
В сентябре 2017 Национальное агентство предотвращения коррупции вынесло предписание председателю Высшего совета правосудия Игорю Бенедисюка относительно полтавского судьи, который оказывал давление на коллегу Ларису Гольник.
22 ноября 2017 года в Полтаве напали на судью Ларису Гольник и ее мужа Игоря Гавриленко.