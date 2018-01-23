Віце-спікер Держдуми у ПАРЄ зробив натяк про анексію України

В Страсбурзі розпочалося засідання ad-hoc (спеціального) комітету ПАРЄ, присвяченого питання повернення РФ до складу асамблеї.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Воно почалося з непорозуміння між українськими депутатами та секретаріатом ПАРЄ. На засідання прийшли троє депутатів ВР – Володимир Ар’єв, Ірина Геращенко та Олексій Гончаренко; водночас, за регламентом від України могла брати участь лише одна людина – керівник делегації, Ар’єв. Після перепалки двоє інших представників ВР залишили приміщення.

Необхідно зауважити, що від РФ присутні двоє парламентарів, віце-спікер Держдуми Петро Толстой та голова комітету Ради Федерації у міжнародних справах Костянтин Косачов.

Перед початком дискусії Толстой повідомив журналістам, що не визнає факт російської агресії, припустивши водночас можливість військового захоплення України.

"Російських військ немає на території України, а якби вони були, то Україна вже була би у складі Росії", - заявив він.

Як повідомляла Європейська правда, перед тим Косачов заявив, що навіть у разі повернення до асамблеї Росія "не буде виконувати рішення ПАРЄ".