Вице-спикер Госдумы РФ в ПАСЕ намекнул об аннексии Украины

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Вторник, 23 января 2018, 19:19

В Страсбурге началось заседание ad-hoc (специального) комитета ПАСЕ, посвященного вопросу возвращения РФ в состав ассамблеи.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Оно началось с недоразумения между украинскими депутатами и секретариатом ПАСЕ. На заседание пришли трое депутатов ВР - Владимир Арьев, Ирина Геращенко и Алексей Гончаренко; одновременно по регламенту от Украины мог участвовать только один человек - руководитель делегации, Арьев. После перепалки двое других представителей ВР покинули помещение.

Стоит отметить, что от РФ присутствуют двое парламентариев, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Перед началом дискуссии Толстой сообщил журналистам, что не признает факт российской агрессии, предположив одновременно возможность военного захвата Украины.

"Российских войск нет на территории Украины, а если бы они были, то Украина уже была бы в составе России", - заявил он.

Как сообщала Европейская правда, перед этим Косачев заявил, что даже в случае возвращения в ассамблею Россия "не будет выполнять решение ПАСЕ".

Темы: Росcия ПАСЕ Украина
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