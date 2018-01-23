Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Вице-спикер Госдумы РФ в ПАСЕ намекнул об аннексии Украины

Вторник, 23 января 2018, 18:19
Вице-спикер Госдумы РФ в ПАСЕ намекнул об аннексии Украины

В Страсбурге началось заседание ad-hoc (специального) комитета ПАСЕ, посвященного вопросу возвращения РФ в состав ассамблеи.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Оно началось с недоразумения между украинскими депутатами и секретариатом ПАСЕ. На заседание пришли трое депутатов ВР - Владимир Арьев, Ирина Геращенко и Алексей Гончаренко; одновременно по регламенту от Украины мог участвовать только один человек - руководитель делегации, Арьев. После перепалки двое других представителей ВР покинули помещение.

Стоит отметить, что от РФ присутствуют двое парламентариев, вице-спикер Госдумы Петр Толстой и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Перед началом дискуссии Толстой сообщил журналистам, что не признает факт российской агрессии, предположив одновременно возможность военного захвата Украины.

"Российских войск нет на территории Украины, а если бы они были, то Украина уже была бы в составе России", - заявил он.

Как сообщала Европейская правда, перед этим Косачев заявил, что даже в случае возвращения в ассамблею Россия "не будет выполнять решение ПАСЕ".

"Украинская правда" в Threads

Темы: РосcияПАСЕУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
Росcия
За 500 дней войны РФ не достигла ни одной поставленной цели в Украине – ISW
Семейная фирма Сергея Бубки продает топливо оккупантам – СМИ
Зять главного ракетостроителя России живет в Праге - СМИ
Последние новости
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
20:08
Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила бюджет на 3,3 млрд
Все новости...
Реклама: