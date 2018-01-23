Олімпійська збірна показала форму від Андре Тана на доріжку
У Києві врочисто провели олімпійську збірну України на Ігри в Пхьончхан.
Про це повідомляє "Укрінформ".
Під час церемонії представили форму, в якій українські спортсмени готуватимуться до змагань і пройдуть на відкритті Олімпійських ігор 2018 року
Відбулася Урочиста церемонія проводів збірної України на зимову Олімпіаду у Пхьончхані та презентація офіційної форми нашої команди. Передав національний прапор нашим знаменитим біатлоністкам - сестрам Семеренко та побажав успіху українським спортсменам. Вболіватимемо за них! pic.twitter.com/wbOLqk7Sg1— В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) January 23, 2018
Концепт форми розробив український дизайнер Андре Тан, а виробником стала компанія Peak.
Спортсмени Ярослав Паніот, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Анна Хниченкова показали офіційні костюми.
Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка повідомив, що перша група спортсменів поїде в Пхьончхан 1 лютого.
Щодо жіночої команду з біатлону, то ввечері 23 січня дівчата вже будуть у Казахстані, а в Південну Корею прибудуть 3 лютого.
Форму, в якій олімпійці захищатимуть синьо-жовтий прапор на найголовнішій спортивній події чотириріччя у світі, презентували у Національній філармонії України.
Кожен член збірної отримує понад 50 найменувань спортивного екіпірування, яке призначене як для офіційних церемоній, так і для повсякденного носіння, зазначає Національний олімпійський комітет.
Як відомо, XXIII зимові Олімпійські ігри відбудуться у південнокорейському Пхьончхані з 9 до 25 лютого 2018 року. Планується, що в них візьмуть участь 2500 атлетів із понад 90 країн світу, які розіграють 102 комплекти нагород у 15 зимових видах спорту.
Раніше міністр молоді та спорту України Ігор Жданов говорив, що розмір призових за медалі різного ґатунку буде аналогічним літній Олімпіаді-2016, яка пройшла у Ріо: "золото" – 125 тисяч доларів, "срібло" – 80 тисяч доларів, "бронза" – 55 тисяч доларів.