Олімпійська збірна показала форму від Андре Тана на доріжку

У Києві врочисто провели олімпійську збірну України на Ігри в Пхьончхан.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Під час церемонії представили форму, в якій українські спортсмени готуватимуться до змагань і пройдуть на відкритті Олімпійських ігор 2018 року

Відбулася Урочиста церемонія проводів збірної України на зимову Олімпіаду у Пхьончхані та презентація офіційної форми нашої команди. Передав національний прапор нашим знаменитим біатлоністкам - сестрам Семеренко та побажав успіху українським спортсменам. Вболіватимемо за них! pic.twitter.com/wbOLqk7Sg1 — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) January 23, 2018

Концепт форми розробив український дизайнер Андре Тан, а виробником стала компанія Peak.

Форма збірної України на відкриття Олімпійських ігор 2018 року xsport.ua

Спортсмени Ярослав Паніот, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Анна Хниченкова показали офіційні костюми.

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка повідомив, що перша група спортсменів поїде в Пхьончхан 1 лютого.

Щодо жіночої команду з біатлону, то ввечері 23 січня дівчата вже будуть у Казахстані, а в Південну Корею прибудуть 3 лютого.

Форму, в якій олімпійці захищатимуть синьо-жовтий прапор на найголовнішій спортивній події чотириріччя у світі, презентували у Національній філармонії України.

Кожен член збірної отримує понад 50 найменувань спортивного екіпірування, яке призначене як для офіційних церемоній, так і для повсякденного носіння, зазначає Національний олімпійський комітет.

Як відомо, XXIII зимові Олімпійські ігри відбудуться у південнокорейському Пхьончхані з 9 до 25 лютого 2018 року. Планується, що в них візьмуть участь 2500 атлетів із понад 90 країн світу, які розіграють 102 комплекти нагород у 15 зимових видах спорту.

Раніше міністр молоді та спорту України Ігор Жданов говорив, що розмір призових за медалі різного ґатунку буде аналогічним літній Олімпіаді-2016, яка пройшла у Ріо: "золото" – 125 тисяч доларів, "срібло" – 80 тисяч доларів, "бронза" – 55 тисяч доларів.