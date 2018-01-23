Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Олімпійська збірна показала форму від Андре Тана на доріжку

Вівторок, 23 січня 2018, 18:59

У Києві врочисто провели олімпійську збірну України на Ігри в Пхьончхан.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Під час церемонії представили форму, в якій українські спортсмени готуватимуться до змагань і пройдуть на відкритті Олімпійських ігор 2018 року

Концепт форми розробив український дизайнер Андре Тан, а виробником стала компанія Peak.

Форма збірної України на відкриття Олімпійських ігор 2018 року
Форма збірної України на відкриття Олімпійських ігор 2018 року
xsport.ua

Спортсмени Ярослав Паніот, Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Анна Хниченкова показали офіційні костюми.

 

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка повідомив, що перша група спортсменів поїде в Пхьончхан 1 лютого.

 

Щодо жіночої команду з біатлону, то ввечері 23 січня дівчата вже будуть у Казахстані, а в Південну Корею прибудуть 3 лютого.

 
ukrinform.ua/

Форму, в якій олімпійці захищатимуть синьо-жовтий прапор на найголовнішій спортивній події чотириріччя у світі, презентували у Національній філармонії України.

 

Кожен член збірної отримує понад 50 найменувань спортивного екіпірування, яке призначене як для офіційних церемоній, так і для повсякденного носіння, зазначає Національний олімпійський комітет.

Як відомо, XXIII зимові Олімпійські ігри відбудуться у південнокорейському Пхьончхані з 9 до 25 лютого 2018 року. Планується, що в них візьмуть участь 2500 атлетів із понад 90 країн світу, які розіграють 102 комплекти нагород у 15 зимових видах спорту.

Раніше міністр молоді та спорту України Ігор Жданов говорив, що розмір призових за медалі різного ґатунку буде аналогічним літній Олімпіаді-2016, яка пройшла у Ріо: "золото" – 125 тисяч доларів, "срібло" – 80 тисяч доларів, "бронза" – 55 тисяч доларів. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Олімпіадаспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
Олімпіада
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
Міжнародний олімпійський комітет став на бік агресора: як відновити справедливість
Глава МОК хоче, щоб росіяни та білоруси взяли участь в Олімпіаді
Останні новини
12:20
МВС пропонує допомогу абонентам "Київстара", які залишились без зв'язку
12:13
На двох напрямках триває навала ворога – Тарнавський
12:11
Збій "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
12:06
Блокування кордону: Єврокомісія закликала відкрити решту пунктів пропуску
12:00
Данілов: Те, що Україна 2 роки протистоїть Росії − уже перемога
11:46
Росіяни атакували Куп’янськ з артилерії, один загиблий – ОВА
11:40
В Австралії помер кит, який застряг на мілині
11:39
Збій у мережі "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
11:15
Голова райсуду Вінниччини отримав 7 років за хабар у понад 4 тисячі доларів
11:15
Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times
Усі новини...
Реклама: