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Рішення щодо повернення Росії до ПАРЄ хочуть підготувати до червня

Вівторок, 23 січня 2018, 19:47
Рішення щодо повернення Росії до ПАРЄ хочуть підготувати до червня

На червневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи може бути представлено проект рішення про зміну до правил та процедур ПАРЄ, ухвалення якого вимагають в РФ.

Про це розповіли учасники першого засідання ad-hoc (спеціального) комітету з розробки таких пропозицій, повідомляє зі Страсбурга кореспондент Європейської правди.

За словами голови української делегації в асамблеї Володимира Ар’єва, президент асамблеї Мікеле Ніколетті запропонував завершити роботу комітету і представити напрацьовані пропозиції наприкінці червня, на засіданні бюро літньої сесії. "Це означає, що повернення росіян можливе не раніше вересня", - уточнив депутат.

Ар’єв, водночас, висловив сумнів щодо того, що позицію буде можливо узгодити до того часу. "Я вважаю, що це дуже амбітне завдання, бо список питань дуже великий", - пояснив він

Цікаво, що представники РФ утрималися від виступів на засіданні. Віце-спікер Держдуми Петро Толстой пояснив, що вони і надалі слідкуватимуть за  дискусією та подадуть свої пропозиції до наступного засідання комітету, яке відбудеться 8 березня.

Умовою повернення РФ він назвав повне знятті санкцій.

"Я впевнений, що Росія повернеться до ПАРЄ. Але ми повернемося лише після того, як з регламенту буде прибрано норму, яка дозволяє обмежувати повноваження національних делегацій", - пояснив Толстой.

Він також підтвердив, що до ухвалення таких змін Росія не буде платити внесок до бюджету РЄ.

Теми: РосіяПАРЄ
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