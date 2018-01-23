Рішення щодо повернення Росії до ПАРЄ хочуть підготувати до червня

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Вівторок, 23 січня 2018, 20:47

На червневій сесії Парламентської асамблеї Ради Європи може бути представлений проект рішення про зміна до правил та процедур ПАРЄ, ухвалення якого вимагають в РФ.

Про це розповіли учасники першого засідання ad-hoc (спеціального) комітету з розробки таких пропозицій, повідомляє зі Страсбурга кореспондент Європейської правди.

За словами голови української делегації в асамблеї Володимира Ар’єва, президент асамблеї Мікеле Ніколетті запропонував завершити роботу комітету і представити напрацьовані пропозиції наприкінці червня, на засіданні бюро літньої сесії. "Це означає, що повернення росіян можливе не раніше вересня", - уточнив депутат.

Ар’єв, водночас, висловив сумнів щодо того, що позицію буде можливо узгодити до того часу. "Я вважаю, що це дуже амбітне завдання, бо список питань дуже великий", - пояснив він

Цікаво, що представники РФ утрималися від виступів на засіданні. Віце-спікер Держдуми Петро Толстой пояснив, що вони і надалі слідкуватимуть за  дискусією та подадуть свої пропозиції до наступного засідання комітету, яке відбудеться 8 березня.

Умовою повернення РФ він назвав повне знятті санкцій.

"Я впевнений, що Росія повернеться до ПАРЄ. Але ми повернемося лише після того, як з регламенту буде прибрано норму, яка дозволяє обмежувати повноваження національних делегацій", - пояснив Толстой.

Він також підтвердив, що до ухвалення таких змін Росія не буде платити внесок до бюджету РЄ.

Теми: Росія ПАРЄ
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