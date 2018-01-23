Решение о возвращении России в ПАСЕ хотят подготовить до июня

На июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы может быть представлен проект решения об изменении правил и процедур ПАСЕ, утверждения которого требуют в РФ.

Об этом рассказали участники первого заседания ad-hoc (специального) комитета по разработке таких предложений, сообщает из Страсбурга корреспондент Европейской правды.

По словам председателя украинской делегации в ассамблее Владимира Арьева, президент ассамблеи Микеле Николетти предложил завершить работу комитета и представить наработанные предложения в конце июня, на заседании бюро летней сессии. "Это означает, что возвращение россиян в ПАСЕ возможно не ранее сентября", - уточнил депутат.

Арьев, в то же время, выразил сомнение в том, что позицию будет возможно согласовать в эти сроки. "Я считаю, что это очень амбициозная задача, потому что список вопросов очень большой", - пояснил он.

Интересно, что представители РФ воздержались от выступлений на заседании. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой объяснил, что они и в дальнейшем будут следить за дискуссией и подадут свои предложения к следующему заседанию комитета, которое состоится 8 марта.

Условием возвращения РФ в ассамблею он назвал полное снятие санкций.

"Я уверен, что Россия вернется в ПАСЕ. Но мы вернемся только после того, как из регламента будет убрана норма, которая позволяет ограничивать полномочия национальных делегаций", - пояснил Толстой.

Он также подтвердил, что до принятия таких изменений Россия не будет платить взнос в бюджет СЕ.