ПАРЄ визнала Росію винною у поновленні депортації мешканців Криму

Парламентська асамблея Ради Європи схвалила резолюцію про гуманітарні наслідки війни в Україні, у якій підкреслила відповідальність Російської Федерації за масові порушення прав людини в Криму та на Донбасі.

Про це повідомляє зі Страсбурга кореспондент "Європейської правди".

Резолюція, отримала абсолютну підтримку в залі (56 голосів за, 0 проти, 10 утрималися). Були схвалені всі поправки, спільно запропоновані українськими делегатами.

Документ вкотре підтверджує, що дії РФ в Україні є війною проти нашої держави. Переважна більшість його політичних позицій вже звучала в інших рішеннях ПАРЄ, однак є новації. Серед іншого, ПАРЄ привітала схвалення закону "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України над тимчасово окупованими територіями в Донецькій та Луганській областях"

Із новацій даної резолюції варто відзначити також те, що ПАРЄ відійшла від усталеної норми про "анексію Криму" Російською Федерацією. На пропозицію представників України,тепер згадується про "окупацію Криму та спробу його анексії".

Також важлива норма стосується переслідувань українців та кримських татар на окупованому півострові.

ПАРЄ вважає, що російська політика є порушенням конвенції ООН, яка забороняє депортацію.

"Російську політику необхідно розглядати як порушення Статті 49 Женевської конвенції VI, у відповідності до якої масове примусове переселення, а також депортація осіб з окупованої території... заборонена, незважаючи на мотивацію цих дій".