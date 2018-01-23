ПАСЕ признала Россию виновной в возобновлении депортации жителей Крыма

Парламентская ассамблея Совета Европы одобрила резолюцию о гуманитарных последствиях войны в Украине, в котором подчеркнула ответственность Российской Федерации за массовые нарушения прав человека в Крыму и на Донбассе.

Об этом сообщает из Страсбурга корреспондент "Европейской правды".

Резолюция получила абсолютную поддержку в зале (56 голосов за, 0 против, 10 воздержались). Были одобрены все поправки, совместно предложенные украинскими делегатами.

Документ в очередной раз подтверждает, что действия РФ в Украине является войной против нашего государства. Подавляющее большинство его политических позиций уже звучало в других решениях ПАСЕ, однако есть и новации. Среди прочего, ПАСЕ приветствовала принятие закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях"

Из новаций данной резолюции стоит отметить также то, что ПАСЕ отошла от устоявшейся нормы об "аннексии Крыма" Российской Федерацией. На предложение представителей Украины, теперь говорится об "оккупации Крыма и попытке аннексии".

Также важная норма касается преследований украинцев и крымских татар на оккупированном полуострове.

ПАСЕ считает, что российская политика является нарушением конвенции ООН, которая запрещает депортацию.

"Российскую политику необходимо рассматривать как нарушение Статьи 49 Женевской конвенции VI, в соответствии с которой массовое принудительное переселение, а также депортация лиц из оккупированной территории... запрещена, несмотря на мотивацию этих действий".