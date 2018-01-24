Коболєв розказав про обов’язок купувати російський газ

Закупівля російського газу вигідна з точки зору комерційної логіки, оскільки трибунал встановив ціну закупівлі газу нижче від європейської.

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив в ефірі "5 каналу".

"Ми повністю анулювали 56 мільярдів доларів, це анулювання було не просто так. Бо трибунал вважає, що на майбутнє контракт існує і половина імпортних потреб – це якраз той баланс між Росією і Європою, лінію якого провів трибунал. До того ж, він пішов нам на зустріч, встановивши ціну нижче від європейської. Відповідно, не виконувати такого рішення з точки зору комерційної логіки – це фактично постріл собі в ногу", – зауважив Коболєв.

Він пояснив, що наразі Україні необхідно закуповувати 10 млрд кубометрів газу на рік. При цьому за рішенням трибуналу мінімальний об’єм закупівлі російського газу не має перевищувати половину річної потреби України.

"Що стосується наших зобов’язань, мінімальний обсяг, який ми повинні відібрати за новим контрактом - це 4 млрд кубометрів. Ціна, як на 4 так і на 5 (млрд кубометрів), є нижче тієї ціни, яку ми отримуємо з європейського напрямку ... З точки зору комерційної логіки, як виконання рішення трибуналу, воно є обов’язковим, так само і отримання більш дешевого ресурсу газу, про які так часто у нас говорять... і вимагають... це рішення придбання є як і логічним, так і обов’язковим", - заявив Коболєв.

Голова НАК "Нафтогаз України" при цьому повідомив, що ціна газу для населення може зменшитися, якщо держава збільшуватиме власний видобуток.

Раніше повідомлялось, що "Нафтогаз України" цьогоріч закупить близько 4-5 мільярдів кубометрів газу у Росії та продовжить імпорт з європейського напрямку.

Нагадаємо, НАК "Нафтогаз України" з кінця 2015 року не постачав газ з Росії. Згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу Україна зобов'язана відновити постачання мінімальних обсягів газу з Росії відповідно до положення контракту "бери або плати".

Раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що Україна готова відновити закупівлі природного газу у Росії за умови його дешевизни і прозорості укладення відповідних договорів.

У "Нафтогазі" заявляли, що ціни на російський газ будуть "на рівні німецького ринку".