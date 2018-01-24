Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Коболев рассказал об обязанности покупать российский газ

Среда, 24 января 2018, 01:13

Закупка российского газа выгодна с точки зрения коммерческой логики, поскольку суд установил цену закупки газа ниже европейской.

Об этом председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил в эфире "5 канала".

"Мы полностью аннулировали 56 млрд долларов, это аннулирование было не просто так. Потому что суд считает, что в будущем контракт существует и половина импортных потребностей - это как раз тот баланс между Россией и Европой, линию которого провел суд. К тому же, он пошел нам навстречу, установив цену ниже европейской. Соответственно, не выполнять такого решения с точки зрения коммерческой логики - это фактически выстрел себе в ногу ", - отметил Коболев.

Он пояснил, что сейчас Украине необходимо закупать 10 млрд кубометров газа в год. При этом по решению трибунала минимальный объем закупки российского газа не должен превышать половину годовой потребности Украины.

"Что касается наших обязательств, минимальный объем, который мы должны отобрать по новому контракту - это 4 млрд кубометров. Цена, как на 4 так и на 5 (млрд кубометров), является ниже той цены, которую мы получаем с европейского направления. .. С точки зрения коммерческой логики, как исполнение решения трибунала, оно является обязательным, так же и получения более дешевого ресурса газа, о котором так часто у нас говорят ... и требуют ... это решение приобретения является как логическим, так и обязательным", - заявил Коболев.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" при этом сообщил, что цена газа для населения может уменьшиться, если государство будет увеличивать собственную добычу.

Ранее сообщалось, что "Нафтогаз Украины" в этом году закупит около 4-5 миллиардов кубометров газа у России и продолжит импорт из европейского направления.

Напомним, НАК "Нафтогаз Украины" с конца 2015 году не поставлял газ из России. Согласно решению Стокгольмского арбитража Украина должна возобновить поставки минимальных объемов газа из России в соответствии с положением контракта "бери или плати".

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявлял, что Украина готова возобновить закупки природного газа у России при условии его дешевизны и прозрачности заключения соответствующих договоров.

В "Нафтогазе" заявляли, что цены на российский газ будут "на уровне немецкого рынка".

Темы: газНефтегазРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
газ
12-летняя тяжба в судах за "трубу Медведчука" завершилась почти полной победой государства
Германия ускорит строительство СПГ-терминалов после отказа от газа из РФ
В Германии суд остановил принятие закона, который должен был покончить с газовым и нефтяным отоплением
Последние новости
21:31
Удар по кафе в Краматорске: по поводу наводчика завершили досудебное расследование
21:26
Умеров с главой Минобороны Португалии обсудили обучение украинцев на F-16
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
20:08
Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила бюджет на 3,3 млрд
Все новости...
Реклама: