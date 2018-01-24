Учасники маршу проти візиту Трампа в Давос, прорвали кордон охорони

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Середа, 24 січня 2018, 04:58

У містах Швейцарії пройшли марші проти візиту президента США Донадьда Трампа на Всесвітній економічний форум (WEF). У самому Давосі протестувальники прорвалися через кордон охорони.

Про це пише Reuters.

Організовані політичними силами лівого спрямування протести проходили під гаслами "Трамп не вітається" і "Геть WEF".

Близько 20 демонстрантів прорвали кордон безпеки, щоб дістатися до Давоського конгрес-центру. Вони тримали в руках банери і кричали "Знищити ВЕФ". Як повідомляється, вони були мирно розсіяні поліцією.

"Трамп - це тільки один з тих, з ким ми не згодні. Ми протестуємо щороку проти Всесвітнього економічного форуму, і приїжджає Трамп чи ні, нам все одно. Трамп це, може бути, просто найяскравіший символ цього світу", - сказав один з активістів у інтерв'ю Reuters TV в Давосі.

Як повідомлялося, в Давосі розміщені майже 4500 військовослужбовців у зв'язку з проведенням Всесвітнього економічного форуму.

Раніше повідомлялось, що під час форуму президент України Петро Порошенко зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом.

Теми: Швейцарія Трамп
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