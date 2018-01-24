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Протестующие против визита Трампа в Давос, прорвали кордон охраны

Среда, 24 января 2018, 03:58

В городах Швейцарии прошли марши против визита президента США Донадьда Трампа на Всемирный экономический форум (WEF). В самом Давосе протестующие прорвались через кордон охраны.

Об этом пишет Reuters.

Организованные политическими силами левого направления протесты проходили под лозунгами "Трамп не приветствуется" и "Долой WEF".

Около 20 демонстрантов прорвали кордон безопасности, чтобы добраться до Давосского конгресс-центра. Они держали в руках баннеры и кричали "Уничтожьте ВЭФ". Как сообщается, они были мирно рассеяны полицией.

"Трамп - это только один из тех, с кем мы не согласны. Мы протестуем каждый год против Всемирного экономического форума, и приезжает Трамп или нет, нам все равно. Трамп это, может быть, просто самый яркий символ этого мира", - сказал один из протестующих в интервью Reuters TV в Давосе.

Как сообщалось, в Давосе размещены почти 4500 военнослужащих в связи с проведением Всемирного экономического форума.

Ранее сообщалось, что во время форума президент Украины Петр Порошенко встретится с президентом США Дональдом Трампом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ШвейцарияТрамп
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