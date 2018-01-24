ЦРУ: КНДР близька до можливості поставити під загрозу США

Північна Корея близька до можливості поставити під загрозу Сполучені Штати через завдання ядерного удару.

Про це заявив директор ЦРУ Майк Помпео, передає Радіо Свобода.

"Північна Корея все ближче до того, щоб поставити Америку під загрозу… Я хочу, щоб всі розуміли: ми старанно працюємо, щоб переконатися, що через рік я все ще зможу сказати вам, що вони знаходяться на відстані декількох місяців від цієї можливості. Це не статичні терміни", – сказав Помпео в Американському інституті підприємництва у Вашингтоні під час промови з нагоди року перебування на посаді в ЦРУ.

За словами Помпео, президент Дональд Трамп хоче вирішення ситуації з ядерною і ракетною програмами КНДР "дипломатичними засобами".

"Якщо ми зрозуміємо, що це неможливо, ми представимо президенту низку варіантів для досягнення його наміру", – додав очільник ЦРУ.

За 2017 рік Північна Корея здійснила декілька ракетних запусків і шосте за рахунком ядерне випробування. Рада безпеки ООН тричі посилювала санкції проти Пхеньяна через розвиток ракетної та ядерної програм КНДР.